Проверяем отзывчивость чиновников в соцсетях

Чтобы проверить качество обработки обращений граждан, мы отправляли вопрос, волнующий всех студентов: предоставляет ли ведомство какие-либо стажировки и если да, то где и как мы могли быть получить информацию о них? К сожалению, 38% аккаунтов были недоступны из-за закрытых личных сообщений, а ответили нам всего 24% ведомств в срок от 1 дня до 2 недель. «Победителем» по скорости стало Министерство спорта, приславшее ответ спустя месяц.

Качество обработки обращений было разным: 8% ведомств не смогли предоставить актуальную информацию о стажировках из-за карантина или отсутствия договора о прохождении стажировки между вузом и ведомством, а 15% ведомств предложили перейти на соответствующий раздел их сайта или прислать резюме на почту. Из всех полученных ответов 4% представителей уточняли информацию о желаемом месте проведения стажировки и сфере занятости.

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ

При анализе аккаунтов ведомств в социальных сетях было обнаружено несколько типичных ошибок: нерегулярный постинг, одинаковый контент для всех аккаунтов, закрытые сообщения и комментарии, отсутствие ответа на вопросы, обращенные к ведомству, в комментариях. Но мы нашли несколько аккаунтов, к ведению которых подошли ответственно.

На странице «ВКонтакте» Федеральной антимонопольной службы 22 тысячи подписчиков могут не только почитать новости службы и интервью представителей, но и поиграть, перейдя по хештегу #большойцифровойкот, пройти тест «Насколько вы антимонопольщик», послушать комментарии от спикеров ФАС в коротких подкастах и поучаствовать в опросах. Администраторы страницы дружелюбно отвечают на все комментарии под постами и, чтобы подписчики не пропускали новый пост, публикуют тизеры в историях.

В отличие от своих «собратьев» по социальным сетям аккаунт Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Instagram с 4 тысячами подписчиков не пестрит одними новостными заметками и интервью представителей. В ленте публикуются посты из рубрик, освещающих жизнь борцов с чрезвычайными ситуациями изнутри: #глазамиМЧС, #техникаМЧС, #будниМЧС. Кроме того, МЧС создало маску, которая позволяет примерить разные шлемы спасателей. Контент на страницах «ВКонтакте» и в Instagram одинаков, но мы выделяем аккаунт Instagram из-за удобной навигации в закрепленных историях, с помощью которых можно получить информацию первой необходимости или перейти к рубрикам.

ЖУРНАЛИСТСКИЕ ЗАПРОСЫ: ГЛАВНОЕ НЕ КОЛИЧЕСТВО, А КАЧЕСТВО

В 2020 году из 71 направленного запроса ЖУРНАЛИСТА только в 30 случаях (42%) был получен ответ. По сравнению с предыдущим годом показатель упал на 15%. Предположительно это могло быть связано с введением режима самоизоляции, поэтому однозначно говорить об ухудшении данного критерия нельзя.

Стоит отметить, что только 9 ведомств отправили сообщение о получении запроса, так что журналистам часто остается только гадать, дошло ли письмо до адресата.

Интересно, что показатели своевременности и информативности ответов пресс-служб в данной ситуации значительно выросли. Статья 40 Закона РФ «О СМИ» устанавливает семидневный срок предоставления ответа на редакционный запрос. В него уложились 23 ведомства — 77% от числа всех ответов, тогда как в прошлом году — 55% (рост показателя на 22%). Помимо срока ответа мы учитывали и их качество — насколько исчерпывающе дана информация по существу. Рост уровня информативности сообщений за год составил 31%: с 55% до 86%.

Таким образом, мы видим, что положительная динамика в качестве ответов на журналистские запросы превалирует, однако говорить о позитивной тенденции рано, так как для этого утверждения недостаточно данных за два года.

ИМЕНА, ПАРОЛИ, ЯВКИ: ДОГОВАРИВАЕМСЯ НА БЕРЕГУ

Пользуясь случаем, мы провели не только количественное, но и качественное исследование открытого диалога, а именно то, как выстраивается взаимодействие пресс-служб с журналистами.

На вопрос об особенностях аккредитации СМИ для допуска на мероприятия, проводимые органами исполнительной власти, большинство пресс-служб ответило, что достаточно написать в свободной форме заявку с указанием ФИО журналистов и редакции, которую они представляют.