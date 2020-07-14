Проверяем отзывчивость чиновников в соцсетях

ЖУРНАЛИСТ исследовал открытость федеральных органов исполнительной власти
В 2019 году в России было проведено исследование уровня открытости государства, который складывался последние 27 лет. И если нормативная база в отношении открытости информации и доступности данных, находящихся в ведении государства, была проработана, то на практике все оказалось не так, как на бумаге. В особенности это отразилось на открытом диалоге: непосредственное взаимодействие органов власти с обществом часто носило формальный характер. Однако активное освоение официальными структурами пространства социальных сетей подарило надежду журналистам: а вдруг диалог станет хотя бы более оперативным? В марте-апреле ЖУРНАЛИСТ проверил открытость федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ).
Мы разослали обращения от имени граждан в социальных сетях и запросы от редакции с реально интересующими нас вопросами в 21 министерство и 50 служб.
Эпидемическая ситуация в стране и режим самоизоляции внесли свои коррективы в исследование, поэтому полученные результаты нельзя назвать «чистыми». Но даже с учетом этих факторов нам удалось получить интересные данные и узнать о секретах успешного сотрудничества с пресс-службой.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ДИАЛОГИ / МОНОЛОГИ
Для анализа готовности ведомств к диалогу с гражданами мы рассмотрели аккаунты в следующих социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Оценка проходила по следующим критериям: наличие аккаунтов в разных социальных сетях, ссылки на них на официальном сайте министерств и служб, наличие контактной информации о ведомстве в аккаунтах (адрес, время работы, телефон), частота постинга, возможность написать в социальной сети и качество ответа от ведомства.
Среди 71 ведомства только 13% имели аккаунты в более чем 4 социальных сетях, а 23% ведомств не имели ни одного. Остальные вели страницу хотя бы в одной социальной сети.
Чтобы проверить качество обработки обращений граждан, мы отправляли вопрос, волнующий всех студентов: предоставляет ли ведомство какие-либо стажировки и если да, то где и как мы могли быть получить информацию о них? К сожалению, 38% аккаунтов были недоступны из-за закрытых личных сообщений, а ответили нам всего 24% ведомств в срок от 1 дня до 2 недель. «Победителем» по скорости стало Министерство спорта, приславшее ответ спустя месяц.
Качество обработки обращений было разным: 8% ведомств не смогли предоставить актуальную информацию о стажировках из-за карантина или отсутствия договора о прохождении стажировки между вузом и ведомством, а 15% ведомств предложили перейти на соответствующий раздел их сайта или прислать резюме на почту. Из всех полученных ответов 4% представителей уточняли информацию о желаемом месте проведения стажировки и сфере занятости.
ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ
При анализе аккаунтов ведомств в социальных сетях было обнаружено несколько типичных ошибок: нерегулярный постинг, одинаковый контент для всех аккаунтов, закрытые сообщения и комментарии, отсутствие ответа на вопросы, обращенные к ведомству, в комментариях. Но мы нашли несколько аккаунтов, к ведению которых подошли ответственно.
На странице «ВКонтакте» Федеральной антимонопольной службы 22 тысячи подписчиков могут не только почитать новости службы и интервью представителей, но и поиграть, перейдя по хештегу #большойцифровойкот, пройти тест «Насколько вы антимонопольщик», послушать комментарии от спикеров ФАС в коротких подкастах и поучаствовать в опросах. Администраторы страницы дружелюбно отвечают на все комментарии под постами и, чтобы подписчики не пропускали новый пост, публикуют тизеры в историях.
В отличие от своих «собратьев» по социальным сетям аккаунт Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Instagram с 4 тысячами подписчиков не пестрит одними новостными заметками и интервью представителей. В ленте публикуются посты из рубрик, освещающих жизнь борцов с чрезвычайными ситуациями изнутри: #глазамиМЧС, #техникаМЧС, #будниМЧС. Кроме того, МЧС создало маску, которая позволяет примерить разные шлемы спасателей. Контент на страницах «ВКонтакте» и в Instagram одинаков, но мы выделяем аккаунт Instagram из-за удобной навигации в закрепленных историях, с помощью которых можно получить информацию первой необходимости или перейти к рубрикам.
ЖУРНАЛИСТСКИЕ ЗАПРОСЫ: ГЛАВНОЕ НЕ КОЛИЧЕСТВО, А КАЧЕСТВО
В 2020 году из 71 направленного запроса ЖУРНАЛИСТА только в 30 случаях (42%) был получен ответ. По сравнению с предыдущим годом показатель упал на 15%. Предположительно это могло быть связано с введением режима самоизоляции, поэтому однозначно говорить об ухудшении данного критерия нельзя.
Стоит отметить, что только 9 ведомств отправили сообщение о получении запроса, так что журналистам часто остается только гадать, дошло ли письмо до адресата.
Интересно, что показатели своевременности и информативности ответов пресс-служб в данной ситуации значительно выросли. Статья 40 Закона РФ «О СМИ» устанавливает семидневный срок предоставления ответа на редакционный запрос. В него уложились 23 ведомства — 77% от числа всех ответов, тогда как в прошлом году — 55% (рост показателя на 22%). Помимо срока ответа мы учитывали и их качество — насколько исчерпывающе дана информация по существу. Рост уровня информативности сообщений за год составил 31%: с 55% до 86%.
Таким образом, мы видим, что положительная динамика в качестве ответов на журналистские запросы превалирует, однако говорить о позитивной тенденции рано, так как для этого утверждения недостаточно данных за два года.
ИМЕНА, ПАРОЛИ, ЯВКИ: ДОГОВАРИВАЕМСЯ НА БЕРЕГУ
Пользуясь случаем, мы провели не только количественное, но и качественное исследование открытого диалога, а именно то, как выстраивается взаимодействие пресс-служб с журналистами.
На вопрос об особенностях аккредитации СМИ для допуска на мероприятия, проводимые органами исполнительной власти, большинство пресс-служб ответило, что достаточно написать в свободной форме заявку с указанием ФИО журналистов и редакции, которую они представляют.
Однако это правило распространяется отнюдь не на все ведомства: некоторые имеют специальные формы пропусков, которые публикуются на официальных сайтах.
Отдельно здесь стоит упомянуть Министерство обороны России, которое позаботилось о журналистах: для удобства представителей СМИ на наиболее значимые мероприятия (АрМИ, МВТФ «АРМИЯ», Московская конференция по международной безопасности и др.) предусмотрены специальные сервисы по электронной аккредитации.
Поэтому перед подачей заявки на аккредитацию необходимо ознакомиться с официальным сайтом учреждения, на котором вы, возможно, найдете подсказку.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДИАЛОГА
Также тестовые запросы помогли нам выяснить, что и сами пресс-службы органов исполнительной власти испытывают трудности в работе со СМИ. Эти проблемы однотипны и часто пересекаются между собой. Наиболее подробно их классифицировало Федеральное агентство по делам молодежи:
1. «ВЕЕРНЫЕ» ЗАПРОСЫ ВО ВСЕ ВЕДОМСТВА. Не всегда запросы, которые направляются в наш адрес, соответствуют нашей компетенции. Росмолодежь компетентна отвечать на вопросы, связанные с реализацией государственной молодежной политики.
2. ЗАПРОСЫ В ПОИСКАХ «ГРОМКИХ» ЦИТАТ И КОММЕНТАРИЕВ. Нам приходят запросы, комментировать которые мы не можем, так как это повестка и решения иных органов исполнительной или законодательной власти.
3. ПУТАНИЦА СО СТОРОНЫ СМИ В НАЗВАНИЯХ И ИМЕНАХ, не всегда 100%-ная проверка информации перед направлением запроса. Мы встречаем ошибки, проводя мониторинг упоминаний, и встречаем запросы с просьбой прокомментировать деятельность общественных организаций, на деятельность которой мы как орган исполнительной власти не влияем.
4. СРОЧНЫЕ ЗАПРОСЫ, ЗАРАНЕЕ ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ АНАЛИТИКУ И СБОР ИНФОРМАЦИИ от разных подразделений. Стоит понимать, что аналитику за 10 лет, которую иногда запрашивают СМИ, физически невозможно сделать и оформить за 3–4 часа.
5. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ, ДОСТУП К КОТОРОЙ ЕСТЬ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ на официальных ресурсах.
6. НЕКОРРЕКТНАЯ ПОДАЧА ИНФОРМАЦИИ, искажающая факты, вырывание из контекста для получения «горячей» новости.
Единственным дополнением к этому списку может служить только невозможность предоставить информацию, защищенную государственной тайной. Пресс-служба Росрезерва отмечает, что журналисты не всегда могут смириться с такой ситуацией.
ЧТОБЫ ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ
Подводя итоги исследования, нужно сказать, что диалог — это всегда двусторонний процесс. Для полноценного диалога необходима активная работа как со стороны пресс-служб, так со стороны граждан и журналистов. Если в первом случае это должно быть дальнейшее повышение качества обработки обращений и скорости ответов на запросы, то во втором — внимательное отношение и уважение к работе сотрудников органов исполнительной власти.
ЖУРНАЛИСТ благодарит все пресс-службы за то, что уделили нам время в этот непростой период.