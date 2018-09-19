Главный редактор «Известий» перешел в Life

Главред «Известий» Арсений Оганесян перешел на должность главного редактора Life. Об этом сообщил совладелец и гендиректор Life Арам Габрелянов. По его словам, Оганесян уже приступил к своим обязанностям.

Исполняющим обязанности главреда «Известий» назначен Сергей Коротеев, сообщили RNS в пресс-службе «Национальной медиа группы», в которую входит газета. Он, как отметили в МИЦ «Известия», работает в газете уже давно и «пользуется уважением в коллективе» редакции.

Представитель «Известий» уточнил, что до последнего времени Коротеев занимал должность заместителя Оганесяна.

Накануне, 17 сентября, проекты Mash и Life.ru покинули все руководители: основатель Telegram-канала Mash Никита Могутин, главный редактор интернет-портала Life.ru Александр Потапов, генеральный директор холдинга News Media Анатолий Сулейманов, который пришел на эту должность в августе 2018-го, а также руководитель проекта LifeCorr Рауль Смыр​.

Потапов отметил, что ​решил покинуть Life из-за того, что руководство отказалось перезапускать платформу как площадку, на которой «каждый смог бы разместить свою статью или видео». Сулейманов рассказал, что вместе с Могутиным, Потаповым и Смыром планирует запустить новый медиапроект.