Оглашены результаты European Press Prize 2021.

В номинации «Выдающийся репортаж» отмечены лонгрид The Guardian «Побег: женщина, которой удалось привлечь к ответственности торговца людьми» и фильм «Любовь во время чумы» польского Onet.

За инновации наградили совместный трансграничный проект эстонских, датских, испанских, немецких и британских журналистов Money to Burn и чат-бот в WhatsApp по борьбе с фейками от испанской Maldita.

Приз за расследование года разделила совместна публикация крупнейшних французских изданий о сексуальном насилии в спорте «Темная сторона спорта» и расследование российских «Важных историй» о бывшем зяте Владимира Путина Кирилле Шамалове и расцвете его бизнеса параллельно отношениям с дочерью президента.

The Opinion Award получили голландская De Groene Amsterdammer за историю журналистки Разит Элибол о турецких мигрантах в Европе и высказывание венгерского журналиста Ивана Жольта Надя о последствиях Трианона — раздела Венгрии после Первой мировой войны, когда миллионы венгров оказались гражданами других государств.

Специальную премию получила белорусская «дочка» «Медизаоны» за материал «Минск избитый», в котором журналисты на инфографике представили результаты жестокого подавления мирных демонстраций в Белоруссии — они проанализировали полторы тысячи случаев насилия милиционеров над задержанными и составили инфографику о преступлениях режима Лукашенко.