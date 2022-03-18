Опыт регионов: газета «Огни Енисея»

Газета «Огни Енисея» — сравнительно молодое государственное издание Красноярского края и своим рождением обязана исключительно строительству Красноярской ГЭС. Первый выпуск датирован 2 сентября 1959 года. Собственно, по современным меркам ту газету трудно назвать газетой. Скорее, тянет на боевой листок. И тем не менее летоисчисление «Огней Енисея» началось с того памятного дня.

За эти годы издание не единожды меняло внешний вид, но неизменным оставалось то, что с каждым выпуском газета, учитывая современные тенденции издательского и журналистского мастерства, становилась все лучше и известнее. Известность приходила с важностью тех задач, что выполняла газета в период великой стройки, и именами очень талантливых штатных и внештатных корреспондентов, писавших специально для «Огней Енисея» (например, Борис Полевой). После завершения строительства ГЭС в газете на многие годы поселилась размеренная жизнь. Нет, «Огни Енисея» не погасли: издание сохранило свой репутационный уровень в крае.

Однако в 1995 году появилась острая необходимость в кардинальном обновлении редакционного коллектива. Так появилась на должности главного редактора я. Перебравшись из северного района нашего региона в Дивногорск со всеми своими домочадцами, прихватила с собой добрую половину самых талантливых членов коллектива редакции, где до этого трудилась главредом.

С того далекого 1995 года началась, без преувеличения, совершенно другая история «Огней Енисея». С 2800 экземпляров тираж уже в первый год вырос вдвое. В тот же год с высокой печати перешли на офсет. На все 100% отказались от услуг почты. Сейчас вспоминаю то время — кровь в жилах стынет. Неоднократно задавалась вопросом, как мы все это вынесли. Зарплату, пусть частями, получали ежемесячно. А какие мероприятия организовывали! И все это благодаря талантливому коллективу редакции. И сегодня, несмотря на то что его состав значительно поменялся, пульс газеты «Огни Енисея» бьется как прежде.

Акции акций

В проведении спецпроектов мы, что называется, набили руку. Целью любой акции для нас всегда является результат. Каждую мы тщательно прорабатываем, в том числе просчитываем все риски. Проекты, которые проводим, всегда долгосрочные, минимум на полгода. Многие, как, например, «Посылка солдату», повторяли 10 лет кряду.

В реализацию практически каждой акции включается очень много жителей города, организации и предприятия. По результатам проекта «Ресурсный класс» в одной из общеобразовательных школ города открылся класс для детей, страдающих аутизмом. Удивительное дело, когда мы подсели на проблему, выяснилось, что о ее существовании не знали ни в системе образования города, ни органы власти. А сегодня Дивногорск — чуть ли не единственный город в регионе, где успешно реализовывается эта форма обучения.

«Наследие монаха Филарета» — акция, которую мы провели в прошлом году. Те, кто непосредственно участвовал в ее осуществлении, присвоили ей статус «Акция акций». Достоверно известно, что на территории Дивногорска 200 лет назад действовал монастырь, на его землях был разбит дендросад, где монахи высаживали уникальные по меркам суровой Сибири деревья. Шли годы, сад разрастался, вместе с тем теряя былую привлекательность. Поблекла и его известность. Понадобился год, чтобы о дендросаде вновь заговорили. А редакция в рамках объявленной акции «Наследие монаха Филарета» организовала небывалый объем работ. На территории объекта провели крупномасштабный субботник, в котором приняли участие дивногорцы от мала до велика, забетонировали дорожки, отреставрировали скульптурную композицию, нашли подрядчика, который изготовил настоящие садовые лавочки. Отыскали на предприятиях города то, что почему-то не востребовано: например, кованую «Лавочку примирения». Вывезли немыслимое количество сухостоя, листьев. В общем, есть чем гордиться.