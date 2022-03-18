Опыт регионов: газета «Огни Енисея»

Пандемия на качестве газеты «Огни Енисея» практически не отразилась. Более того, за этот период мы кардинально поменяли дизайн верстки, стали дипломантами российских конкурсов и, несмотря на ковидные ограничения, провели две замечательные акции — «Ресурсный класс» и «Наследие монаха Филарета»
Газета «Огни Енисея» — сравнительно молодое государственное издание Красноярского края и своим рождением обязана исключительно строительству Красноярской ГЭС. Первый выпуск датирован 2 сентября 1959 года. Собственно, по современным меркам ту газету трудно назвать газетой. Скорее, тянет на боевой листок. И тем не менее летоисчисление «Огней Енисея» началось с того памятного дня.
За эти годы издание не единожды меняло внешний вид, но неизменным оставалось то, что с каждым выпуском газета, учитывая современные тенденции издательского и журналистского мастерства, становилась все лучше и известнее. Известность приходила с важностью тех задач, что выполняла газета в период великой стройки, и именами очень талантливых штатных и внештатных корреспондентов, писавших специально для «Огней Енисея» (например, Борис Полевой). После завершения строительства ГЭС в газете на многие годы поселилась размеренная жизнь. Нет, «Огни Енисея» не погасли: издание сохранило свой репутационный уровень в крае.
Однако в 1995 году появилась острая необходимость в кардинальном обновлении редакционного коллектива. Так появилась на должности главного редактора я. Перебравшись из северного района нашего региона в Дивногорск со всеми своими домочадцами, прихватила с собой добрую половину самых талантливых членов коллектива редакции, где до этого трудилась главредом.
С того далекого 1995 года началась, без преувеличения, совершенно другая история «Огней Енисея». С 2800 экземпляров тираж уже в первый год вырос вдвое. В тот же год с высокой печати перешли на офсет. На все 100% отказались от услуг почты. Сейчас вспоминаю то время — кровь в жилах стынет. Неоднократно задавалась вопросом, как мы все это вынесли. Зарплату, пусть частями, получали ежемесячно. А какие мероприятия организовывали! И все это благодаря талантливому коллективу редакции. И сегодня, несмотря на то что его состав значительно поменялся, пульс газеты «Огни Енисея» бьется как прежде.
Акции акций
В проведении спецпроектов мы, что называется, набили руку. Целью любой акции для нас всегда является результат. Каждую мы тщательно прорабатываем, в том числе просчитываем все риски. Проекты, которые проводим, всегда долгосрочные, минимум на полгода. Многие, как, например, «Посылка солдату», повторяли 10 лет кряду.
В реализацию практически каждой акции включается очень много жителей города, организации и предприятия. По результатам проекта «Ресурсный класс» в одной из общеобразовательных школ города открылся класс для детей, страдающих аутизмом. Удивительное дело, когда мы подсели на проблему, выяснилось, что о ее существовании не знали ни в системе образования города, ни органы власти. А сегодня Дивногорск — чуть ли не единственный город в регионе, где успешно реализовывается эта форма обучения.
«Наследие монаха Филарета» — акция, которую мы провели в прошлом году. Те, кто непосредственно участвовал в ее осуществлении, присвоили ей статус «Акция акций». Достоверно известно, что на территории Дивногорска 200 лет назад действовал монастырь, на его землях был разбит дендросад, где монахи высаживали уникальные по меркам суровой Сибири деревья. Шли годы, сад разрастался, вместе с тем теряя былую привлекательность. Поблекла и его известность. Понадобился год, чтобы о дендросаде вновь заговорили. А редакция в рамках объявленной акции «Наследие монаха Филарета» организовала небывалый объем работ. На территории объекта провели крупномасштабный субботник, в котором приняли участие дивногорцы от мала до велика, забетонировали дорожки, отреставрировали скульптурную композицию, нашли подрядчика, который изготовил настоящие садовые лавочки. Отыскали на предприятиях города то, что почему-то не востребовано: например, кованую «Лавочку примирения». Вывезли немыслимое количество сухостоя, листьев. В общем, есть чем гордиться.
Но мысль, что все сделанное все равно не спасет уникальное творение человека, не давала покоя, пока городские власти (а конкретно глава города) не заинтересовались этим важным историческим объектом. Как говорится, процесс пошел. Миссия газеты выполнена.
В конце прошлого года мы объявили новую акцию — «Курить или не курить? Есть ли здесь вопрос?». Проект идет полным ходом. Пока газета занимается просветительством. В планах — опросы, анкетирование, обсуждения в рамках дискуссионной площадки «СПОРный перекресток». И главное — работа с конкретной аудиторией. Такой площадкой выбран техникум лесных технологий.
Строго по графику
На удаленке наша редакция всем коллективом не работала ни одного дня. Отдельные сотрудники, подхватив ковид, как положено, уходили на больничный. Кстати, все штатные работники редакции переболели, некоторые не по одному разу (к счастью, можно сказать, в легкой форме). Журналисты, болея, не переставали работать на очередной номер газеты. Во время пандемии я пришла к пониманию, что пишущие журналисты могут (а иногда им это даже полезно) работать удаленно. Другое дело — не всем такая удаленка по душе или под силу.
Коллектив редакции «Огни Енисея» для выпуска газеты в 24 полосы (без единой перепечатки!) очень маленький. Два журналиста работают по трудовому договору, еще два — по гражданско-правовому. Плюс заместитель главного редактора, она же корректор. Еще главный бухгалтер, художник-дизайнер и верстальщик в одном лице, редактор сайта (сайт зарегистрирован как СМИ), главный специалист (ведет кассу, принимает рекламу, является помощником главного редактора), заведующая отделом доставки, распространения и подписки, водитель-экспедитор. И главный редактор.
В былые времена, можно сказать, полного безденежья штат редакции насчитывал не менее 15 человек. Только журналистов было пять-шесть! Все дело в том, что пришло время научиться считать, рационально планировать и рабочий день, и время сдачи материалов в номер. Как результат: не так давно было два верстальщика, а сегодня один. Все успевает при очень солидной заработной плате. Когда-то в редакции были и заместитель главного редактора, и корректор. Нынче достойно справляется один специалист. Оптимизация штата позволяет на уровне держать оплату труда. Мы давно забыли, что такое задержка выдачи зарплаты. Редакция многие годы никому не должна. Налоги, счета — все оплачивается строго по графику. Зарплата, отпускные — в оговоренный законом срок.
Вот оно — счастье
Главный источник наших доходов — подписка. Цена одного подписного экземпляра газеты на полугодие с доставкой на дом составляет 420 рублей, без доставки — 370 рублей. Возврат нереализованных газет одного номера — максимум 70 штук. Следующий источник — реклама. В эту статью включаю прямую рекламу (продам — куплю) и информационное обеспечение. С целым рядом предприятий заключен договор информационной поддержки. Каждый год заключается договор с администрацией города и городским советом депутатов. В этом году доход по договорам вырос на 30% к уровню прошлого года. Суммы внушительные, но редакции не смогли бы выжить без учредителя — Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Добрую часть редакционных затрат покрывает субсидия из краевого бюджета. Мудрость наших руководителей проявилась по отношению к государственным СМИ в первую очередь не в виде большой или маленькой дотации, а компенсации за публикацию еженедельных двух полос, подготовленных по важным информационным поводам администрации края и краевого Заксобрания (в контракте значится как госзаказ).
Я хорошо помню время, когда по целевому назначению и по объемам были все те же полосы, а денег давали за работу буквально гроши. А порой и вовсе не давали. Сейчас, ответственно заявляю, жить можно. Плюс, если вам повезло с разумным главой, как нашей газете, то можно жить и радоваться. Не спешите мне сочувствовать: мол, власть помогает газете, так и дерет с редакции три шкуры. Хотите верьте, хотите нет — ходим все в шкурах, и толстых, и теплых. Когда-то, не при теперешнем главе, и денег не давали, и изгалялись над коллективом хуже не придумаешь. И договоры заключали с кем угодно, только не с «Огнями Енисея», и устраивали травлю редактора, и лишали права аренды помещения, из-за чего мы были вынуждены искать другое место прописки. С 2005 по 2010 год мы скитались по съемным площадям. Да и после 2010 года, когда редакция костьми легла, чтобы переизбрать главу-самодура, не приобрели покой. Пришел наш — выстраданный нами. Думали, вот оно — счастье! Но не тут-то было: борьба с газетой и ее редактором с приходом нового главы стала куда изощреннее и коварнее. Но коллектив редакции и с этой напастью очень тяжело, но справился. Десять лет «Огни Енисея» работали словно в агонии. Много сил, нервов и унижений пришлось пережить, чтобы вся эта история не вырвалась наружу. Непосвященным казалось: все хорошо, все пристойно. Но я-то знаю, чего стоила эта тишь да благодать.
Второй год нашим городским округом руководит Егоров Сергей Иванович, 33 лет от роду. Казалось бы, откуда ему набраться опыта, а главное — мудрости. Молод же совсем. Руководитель, который буквально с первого дня своей работы четко сформулировал формат взаимоотношений администрации города и городской газеты «Огни Енисея», вызывает уважение. В предложенном формате нет ничего, что вызвало бы мой протест. Если коротко, работать не стало просто: глава бдит за газетой. Но в смысле не маниакального контроля, а скорее, потребности видеть в газете взвешенные злободневные публикации. Важно, что для реализации этих задач представители редакции обязательно приглашаются практически на все рабочие совещания, еженедельные планерки. Все запросы редакции к власти оперативно удовлетворяются. Бывают пробуксовки, но очень редко.
Пять лет у газет
Известно, что в последнее время все чаще и чаще звучит вопрос, какое будущее ожидает печатные СМИ. Признаться, до некоторых пор относилась к данному вопросу весьма скептически. Ответ для себя находила один: да как жили печатные СМИ, так и будут жить еще долго-долго. Сегодня уверенности в долгожительстве газет поубавилось. Почему? Причин несколько:
• «Почта России» не собирается менять свои подходы к работе с печатными СМИ;
• цены на доставку неподъемные для подписчика среднего достатка;
• качество доставки не выдерживает критики;
• альтернативную доставку у многих районных газет не получается создать;
• доходы от рекламы падают;
• качественные журналистские кадры ушли на пенсию — новые не выросли и не вырастут (почему — отдельный разговор);
• низкая платежеспособность населения, ему не до газет;
• новое поколение не имело, не имеет и не будет иметь интереса к печатным СМИ.
Что или кто сможет продлить жизнь печатных СМИ? Ответ однозначный: только государственная поддержка. Это главное. Все остальное — второстепенно. По моему прогнозу, лет через пять, не более, можно начинать сливать воду. Поэтому наша редакция, несмотря на то что «Огни Енисея» лет десять не снижают тираж, готова хоть сегодня печатную версию сменить на электронную. А чтобы ситуация не застала коллектив врасплох, мы уже сейчас ответственно работаем с сайтом и соцсетями. Тем более пять лет тому назад при активном участии учредителя удалось все сайты районных и городских газет края зарегистрировать как самостоятельные СМИ. Тем самым редакции наконец-то избавились от необходимости размещать на страницах своих газет многостраничные постановления, решения, положения. Весь этот протокольный набор редакции сейчас безболезненно размещают на электронных ресурсах.
В рейтинге работы редакций в интернете, проводимом учредителем, наша газета из 44 сайтов занимает первое место. Мы раньше других приняли специалиста по работе с сайтом и соцсетями. Для их популяризации ежедневно размещаем оперативную информацию, проводим опросы на актуальные темы, снимаем видеосюжеты, организуем прямые эфиры. Когда-то, 25 лет назад, редакция отказалась от услуг почты. Не будучи пророком, признаюсь: интуиция тогда подсказала, что закат почты близок. Предположение сбылось. Почта забилась в конвульсиях, редакции запаниковали. А мы на тот момент имели подготовленную, проверенную службу доставки. Догадываетесь, к чему это я?
Газета «Огни Енисея» издается со 2 сентября 1959 года. Выходит один раз в неделю. Объем — 24 полосы формата А3. Тираж — 4000 экземпляров. Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Сайт: дивногорск-ое.рф.