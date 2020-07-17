Около 130 аккаунтов в Twitter взломали

Злоумышленники получили доступ к профилям, в том числе с многомиллионной аудиторией: Илона Маска, Билла Гейтса, Джефа Безоса, Барака Обамы и других известных личностей.

Хакеры опубликовали во взломанных аккаунтах твиты, которые призывали отправить биткоины на один и тот же счёт и обещали вернуть каждому удвоенную сумму криптовалюты.

Еще 16 июля команда Twitter заблокировала все пострадавшие аккаунты и удалила посты, опубликованные мошенниками. Кроме того, все аккаунты пользователей, которые запрашивали новый пароль в течение 30 дней, заблокированы.

Как сообщили в профиле Twitter Support, инцидент они считают “coordinated social engineering attack”. То есть злоумышленники получили доступ к аккаунтам через сотрудников социальной сети.

Команда Twitter до сих пор не определила, получили ли хакеры доступ к непубличным личным данным, связанным с каждым взломанным профилем.