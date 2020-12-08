Около 500 журналистов погибли от Covid-19 за девять месяцев

Женева, 1 декабря 2020 г. (PEC). Около 500 журналистов умерли от Covid-19 в 56 странах за девять месяцев, заявила Press Emblem Campaign (PEC) во вторник в своем ежемесячном отчете. В течение ноября от коронавируса количество погибших сотрудников СМИ на 47 больше, по сравнению с 22 известными случаями смертей в октябре.

«К сожалению, жертвами пандемии становятся все больше и больше представителей СМИ. Это огромная потеря. В таких странах, как Индия, Бразилия, Аргентина и Мексика, число погибших среди журналистов растет», — заявил генеральный секретарь PEC Блез Лемпен.

По регионам из 489 журналистов, умерших от Covid-19 с 1 марта: Латинская Америка «лидирует» — 276 погибших (еще 25 за месяц). Далее следует Азия с 125 погибшими (еще десять), опередив Европу — 38 погибших (еще семь), Северную Америку — 26 (еще три) и Африку — 24 (еще два случая за месяц).

Перу остается страной с самым большим числом погибших, где с марта 93 работника СМИ умерли от коронавируса — по данным Перуанской национальной ассоциации журналистов, (в этом месяце без изменений). Индия в настоящее время является второй страной, пострадавшей в наибольшей степени, с 51 случаем смертельного исхода (еще четыре за месяц).

Бразилия заняла третье место с 43 жертвами (еще семь), опередив Эквадор — 41 погибший (без изменений), Бангладеш -39 смертей (еще четыре) и Мексику — 33 погибших (еще семь за месяц).

Соединенные Штаты занимают седьмое место с 25 жертвами (еще три случая за месяц), опережая Пакистан (12), Панаму (11) и Боливию (9). В Великобритании, в наиболее пострадавшей европейской стране умерли еще два журналиста, всего с марта — 10.

Другие страны — Нигерия (8), Афганистан (7), Доминиканская Республика (7), Гондурас (7), Аргентина (6, еще четыре за последний месяц), Никарагуа (6), Венесуэла (6),

5 человек умерли в Колумбии, 5 — во Франции, 5 — в России, 5 — в Испании и 4 — в Италии.

От Covid-19 в каждой из этих стран умерли по 3 журналиста соответственно: Камерун, Египет, Гватемала, Иран, Непал и Сальвадор.

Известно о двух смертельных случаях в следующих странах: Алжир, Индонезия, Марокко, Парагвай, Южная Африка и Швеция.

Наконец, PEC зафиксировала, по крайней мере, по одному случаю смерти в следующей 21 стране: Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Чили, Демократическая Республика Конго, Германия, Ирак (Курдистан), Израиль, Япония, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Ливан, Португалия, Саудовская Аравия, Швейцария, Таджикистан, Того, Турция и Зимбабве.

Средний возраст журналистов, умерших в ноябре (тех, чей возраст известен или три четверти из 47 зарегистрированных смертей), составляет 56. Чуть более трети жертв были моложе 60 лет.

Фактическая цифра, безусловно, выше, поскольку некоторые страны не сообщают о гибели журналистов или некоторые из них не контролируют показатели. Статистика может ввести в заблуждение, поскольку страны, в которых имеется информация, находятся в лидерах, в то время как в других странах достоверная информация отсутствует.

Подсчет PEC основан на информации средств массовой информации, национальных ассоциаций журналистов и корреспондентов PEC.