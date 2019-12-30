Около 80 тысяч секретных материалов стали доступны в столичном Главархиве

Около 80 тысяч документов рассекретили в столичном Главархиве, в частности, теперь желающие могут ознакомиться с материалами об обороне Москвы во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Теперь в открытом доступе находятся около 80 тысяч документов, ранее имевших гриф «секретно». Они относятся к 1902-1916, а также к 1931-1989 годам. Из них можно узнать, например, об обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны», — сказал руководитель Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Среди некогда секретных документов есть докладная записка о подготовке и развитии партизанского движения и работе подпольной организации в Истринском районе, а также отчет о работе партизанских отрядов Клинского и Краснополянского районов.

«Также в читальных залах можно ознакомиться со справкой Сокольнического районного комитета КПСС о подготовке к проведению переписи населения 15-22 января 1970 года в Сокольническом районе», — добавил Онопенко.

По его словам, в 2019 году специалисты столичного Главархива отреставрировали почти 129 тысяч листов исторических документов. Среди них есть уникальные и ценные материалы. Например, метрическая книга Николаевской церкви на Песках за 1850 год, в которой сохранился автограф Николая Гоголя.