Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово «вакцина» (vax) и производные от него в качестве слова 2021 года, говорится в сообщении британского словаря.

«Вакцина» (vax) — наше слово 2021 года. Когда наши лексикографы начали изучать данные корпуса английского языка, быстро выяснилось, что «вакцина» (vax) — особо выдающееся слово», — говорится в сообщении словаря.

Ученые отмечают, что это слово было довольно редким в корпусе Оксфордского словаря до этого года. К сентябрю оно встречалось в 72 раза чаще, чем в то же время в 2020 году.

Оксфордский словарь в 2020 году не смог выбрать одно слово года в качестве слова года. Лидирующим по частоте употребления стало слово «коронавирус» и сопутствующие пандемии COVID-19 явления, такие как локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы из-за кризиса коронавируса) и аббревиатура WFH (work from home — работа из дома). Основными событиями, повлиявшими на лексикон людей во всем мире, стали экологические катастрофы, социальные и политические процессы, а также пандемия коронавируса.