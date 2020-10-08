Октябрьский номер ЖУРНАЛИСТА вышел из типографии

Новый номер журнала ЖУРНАЛИСТ уже приехал из типографии.

Главная тема октябрьского номера — реклама.

Реклама сегодня — не просто индустрия. Конкуренция и плотность рынка привели к тому, что соотношения цена/качество стало недостаточно, чтобы пользователь сделал свой выбор. Реклама нашего времени — это целый комплекс разнообразных наук и знаний. Философия, социология, психология, нейрофизиология, экономика, эргономика — и не только они — должны взаимодействовать, чтобы реклама товаров и услуг, где бы мы с ней ни сталкивались (на улице, в магазинах, в интернете, дома или на работе), достигала своей цели и была эффективна.

В октябрьском номере рассказываем, как меняется рекламный рынок на фоне пандемии, что СМИ с этим делать, как создавать эффективную рекламу на разных площадках и не нарушить закон. Кроме того, в номере — интервью с главным редактором женского медиа Burning Hut, история работы агентства вымышленных новостей, новые проекты зарубежных СМИ и наши традиционные рубрики.