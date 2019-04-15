Как использовать старый контент и не обмануть читателей

Чтобы не сбивать читателей с толку всплывшими из архива интересными публикациями, Guardian стала ставить на материал яркую желтую пометку о том, что эта статья старая. Маленькое и полезное новшество нашло поддержку у читателей и вызвало одобрение медиакритиков.

Эта проблема знакома многим в социальных сетях. В ленте вдруг всплывает какая-то чувствительная или даже скандальная новость, люди реагируют и начинают ее распространять, а потом оказывается, что этой новости сто лет в обед. Те, кто прочитал, раздражены, а те, кто распространил, оказались в дураках.

Для СМИ эта проблема стоит еще острее. В архиве накапливается все больше и больше контента, в том числе интересного. Люди находят этот контент случайно, по ссылкам. Кроме того, сама редакция может вытаскивать старые статьи со все еще хорошим потенциалом трафика на первую полосу. Но если люди обманутся и не поймут, что статья старая, то у них возникнет негативное восприятие по отношению как к этой статье, так и к этой манере редакции набирать трафик. Да и к этому СМИ в целом.

Чтобы этого избежать и в то же время полноценно пользоваться старым контентом, Guardian придумала ставить на старые статьи специальную хорошо заметную желтую плашку с пометкой, например: «Этой статье больше трех лет».