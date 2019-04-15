Как использовать старый контент и не обмануть читателей

Guardian придумала ставить специальные метки на старые заметки
Чтобы не сбивать читателей с толку всплывшими из архива интересными публикациями, Guardian стала ставить на материал яркую желтую пометку о том, что эта статья старая. Маленькое и полезное новшество нашло поддержку у читателей и вызвало одобрение медиакритиков.
Эта проблема знакома многим в социальных сетях. В ленте вдруг всплывает какая-то чувствительная или даже скандальная новость, люди реагируют и начинают ее распространять, а потом оказывается, что этой новости сто лет в обед. Те, кто прочитал, раздражены, а те, кто распространил, оказались в дураках.
Для СМИ эта проблема стоит еще острее. В архиве накапливается все больше и больше контента, в том числе интересного. Люди находят этот контент случайно, по ссылкам. Кроме того, сама редакция может вытаскивать старые статьи со все еще хорошим потенциалом трафика на первую полосу. Но если люди обманутся и не поймут, что статья старая, то у них возникнет негативное восприятие по отношению как к этой статье, так и к этой манере редакции набирать трафик. Да и к этому СМИ в целом.
Чтобы этого избежать и в то же время полноценно пользоваться старым контентом, Guardian придумала ставить на старые статьи специальную хорошо заметную желтую плашку с пометкой, например: «Этой статье больше трех лет».
Новшество смотрится особенно достойно на фоне войны СМИ с фейк-ньюс и дезинформацией. Информация самих СМИ должна быть не только выверенной, но и безупречно оформленной с точки зрения мета-данных. Это укрепляет репутацию СМИ как профессионального и ответственного источника информации (в отличие от той же ленты выдачи в соцсетях).
Разбирая новшества Guardian, Джошуа Бентон из NiemanLab отмечает, что можно использовать несколько способов пометки старых статей. Причем некоторые способы могут даже добавить старому контенту новую стоимость. Например, он предлагает переписывать заголовок, вставляя туда ссылку на дату: как ни странно, переписанный сегодня заголовок, хоть и со старой датой, делает заметку свежей для восприятия. А если в старом материале упоминается какая-то длящаяся до сих пор проблема, то заголовок может прямо сообщить, что уже столько-то лет тема остается актуальной. Так можно заставить старый контент играть сегодня.