Фотошкола: старинные методы съемки и обработки фотографий

Но Зонтаг совершенно не отказывает этим увлечениям в будущем: «Жажде опрощения, формирующей современные фотографические вкусы, как раз способствуют беспрерывные технические новации. Многие новшества не только увеличивают возможности камеры, но и возвращают (в более совершенном, менее неуклюжем виде) к ранним, отброшенным вариантам развития».

ФОТОГРАФ — ВСЕГДА НЕМНОГО АЛХИМИК

Георгий Колосов в статье «Монокль на малоформатной камере» («Советское фото», 1988, №5) писал:

«Речь идет об излишней, нарушающей целостное восприятие, противоестественной детализации — свойства резкой оптики, созданной сразу же за изобретением фотографии и к началу века (ХХ. — Прим. мое) уже весьма совершенной». Далее Колосов заключает, что разрушение традиции резкого рисунка направлено исключительно на то, чтобы привести «в соответствие целое и деталь», и путей для этого ровно два: применение некоррегированных объективов (моноклей, например) и «реализация позитивных процессов, сама технология которых обобщала рисунок».

Ключевое здесь — обобщение, утрата излишней, отвлекающей детализации. Думаю, что и Зонтаг, и Колосов правильно описали причины интереса к т.н. «альтернативным процессам». В наше время мы утратили еще один компонент — рукотворность отпечатка, чудо его появления на свет. За нас это делают принтеры, поражающие глянцем, цветом, деталями.

Нельзя сказать, что современный фотопроцесс стал значительно проще, он по-прежнему в профессиональной сфере требует больших знаний, умений, навыков.

Самым простым из исторических процессов печати по праву является цианотипия, изобретенная английским ученым сэром Джоном Гершелем еще в 1842 году. Он обнаружил чувствительность к свету солей железа и прочитал в Королевском обществе доклад «О действии лучей солнечного спектра на растительные красители, а также о некоторых новых фотографических процессах». Собственно для фотографии (кстати, именно Гершель придумал слово «фотография») процесс не был предназначен. Он предназначался для копирования. Все инженеры ХХ века пользовались «синьками» — бело-синими или бело-коричневыми копиями, печатавшимися с калькированных копий оригинальных чертежей. Оригиналы, таким образом, оставались в неприкосновенности. Фотограммы — еще одно применение цианотипа. Оно популярно до сих пор, как на бумаге, так и на ткани и т.п. Самое известное применение такого рода — это создание Анной Аткинс, английским ученым-ботаником, первой книги с фотографическими иллюстрациями. В прошлом году в Нью-Йоркской публичной библиотеке с большим успехом экспонировались работы Анны Аткинс, которой принадлежит корона первой женщины-фотографа.

Сам по себе процесс цианотипии внешне очень прост. Концентрации растворов могут варьироваться, но базовая композиция такова:

ГОТОВЯТСЯ ДВА РАСТВОРА.

A. Железо (III) лимоннокислое аммиачное (зеленое) — желто-зеленые кристаллы или порошок. Приготовляется 20-процентный раствор в дистиллированной воде.

B. Красная кровяная соль — оранжевые кристаллы. Приготовляется 8%-й раствор.

Растворы А и B смешиваются в равных пропорциях, и эмульсия через 12 часов готова для нанесения на бумагу. Эмульсия кистью наносится на бумагу при неярком свете электрической лампы, готовая бумага сушится в темноте, затем накрывается негативом, экспонируется на солнце или при свете лампы, светящей в ближнем ультрафиолетовом спектре. Происходящая при освещении реакция между двумя компонентами раствора дает в результате краситель «синий прусский» (не «берлинскую лазурь»), который и остается в волокнах бумаги. Интенсивность окраски зависит от количества света, поступившего в эмульсию. После экспозиции отпечаток промывают в большом количестве воды, которая смывает непрореагировавшую эмульсию, оставляя нам сине-белый отпечаток.

Это классический рецепт цианотипа. Я же предпочитаю двухступенчатый процесс, найденный мной в журнале «Фотограф-любитель» 1904 года, со ссылкой на авcтрийский журнал Wiener Mitteilungen. Обычно он обозначается как упрощенный, но имеет ряд преимуществ:

1. Бумага покрывается кистью сначала только раствором А и высушивается в темноте. Такая бумага обладает, в отличие от классического цианотипа, более высокой светочувствительностью и долгой, до месяца, сохранностью в темном месте. Классический цианотип можно хранить не более трех дней. Это объясняется тем, что в смеси уже идут реакции, которые ослабляют чувствительность бумаги, а вскоре и вообще сводят ее на нет.

2. Копирование происходит до появления рисунка темно-желтого на желтом, и его детали хоть и не видны очень хорошо, но все же лучше, чем на листе, покрытом смесью растворов. Таким образом, вы можете лучше контролировать время экспозиции.

3. Экспонированный лис т покрывается кис тью рас твором Б. При этом на поверхности листа образуется избыток химиката, и его оказывается достаточно для полного реагирования с эмульсией.

4. Готовый отпечаток промывается водой в существенно меньшем количестве. 5 . Кисть дает свой, неповторимый шарм этому процессу.

Я думаю, здесь мы не будем разбирать подробно сорта бумаги, их степень кислотности, как она влияет на отпечаток, форму кистей, способы нанесения эмульсии и тому подобные тонкости? Им несть числа, и в этом прелесть таких процессов. У вас постоянно что-то не получается! Уже готовый, испробованный многажды процесс вдруг дает неудовлетворительный результат, вы расстраиваетесь, думаете, пробуете — и все получается! Ну, может быть, не всегда.

В дальнейшем некоторое распространение получили процессы печати на железо-серебряных солях, дающих не синее, коричнево-черное, шоколадное изображение. Есть разные вариации этого процесса — каллитипия, процесс Ван Дейк, и отпечатки получаются очень красивые.

Динамический диапазон процессов на солях железа невысок, и печать со стандартного негатива весьма затруднена. Печатать можно только контактным способом, без увеличителя. И здесь нам помогают наши достижения в цифровой обработке! Готовим негатив на компьютере, применяем локальные коррекции, печатаем на прозрачной пленке на принтере негатив любого нужного нам размера. Потом — контактная печать!

Так новейшие технологии помогают жить старым техникам! И в последнее время интерес к ним вырос. Отмечается Мировой день цианотипии — вы можете прислать свою работу и поучаствовать в ежегоднике, составленном из присланных со всего мира работ. Выпускаются серьезные труды по технике цианотипии, создаются и развиваются новые процессы на основе классических.

Важно, чтобы фотография была хорошая и применение того или иного процесса было бы оправданно.

В технике цианотипии я печатаю несколько лет. Снимки под печать в этом процессе не ограничиваются одним жанром, в цианотипии хорошо смотрятся и пейзажи, и натюрморты, и портреты, например, серия «Портреты в старом голландском стиле», которую я отослал на вышеупомянутый Мировой день цианотипии 2020.

Надеюсь, что однажды у вас возникнет интерес к выходу за пределы банальности повседневной жизни и вас увлечет один из старинных, «альтернативных», способов получения фотографии! Уверен, вы получите огромное удовольствие от процесса!