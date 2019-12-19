Еженедельник «Молодой ленинец»: как привлечь старшее поколение

Еженедельник «Молодой ленинец» называют в Пензе газетой для пенсионеров. И редакция этим очень гордится. «Большинство наших читателей — представители старшего поколения, которые привыкли доверять печатному слову и пока скептически относятся к информации в интернете. Мы хорошо знаем свою аудиторию, поэтому ни один из номеров газеты не обходится без публикаций на тему пенсий, льгот для граждан пожилого возраста и поддержания здоровья», — говорит главный редактор издания Юлия Измайлова.

— «Молодой ленинец» — финансово независимое СМИ. Как «газета для пенсионеров» зарабатывает себе на жизнь?

— Газета «Молодой ленинец» — издание коммерческое. У нас нет дотаций из муниципального или областного бюджетов, которые покрывали бы расходы на зарплату сотрудникам, типографские расходы и прочие важные вещи. 52 процента доходов поступает от продажи газеты в розницу, 13 процентов дает подписка. Оставшиеся 35 процентов — это доходы от рекламы, которые в последние годы сокращаются, хотя 4-5 лет назад они составляли порядка 50 процентов.

Некоторые наши рекламодатели теперь отдают предпочтение интернету. В такой ситуации финансовая поддержка Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям является для нас очень значимой. Благодаря ей в этом году мы имеем возможность реализовывать сразу несколько социально значимых проектов для наших читателей — «Будь здоров!», «Шпаргалки по коммуналке» и «Пенсионная книжка».

— Проектом «Будь здоров!» вы занимаетесь достаточно давно. Чем он интересен вашим читателям?

— Да, проект «Будь здоров!» — наш долгожитель. В ноябре вышел юбилейный, 70-й выпуск. Темы медицины, здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами, оздоровительных методик — самые важные для нашей аудитории. Это подтвердил в том числе и один из последних опросов, который проводила редакция. Заказывать дорогостоящие исследования аудитории мы не имеем возможности, поэтому решили организовать конкурс для читателей и узнать их мнение. Люди должны были вырезать из газеты анкету, заполнить ее и указать пять тем для публикаций, которые им хотелось бы видеть на страницах нашего еженедельника. А чтобы стимулировать читателей участвовать в опросе, мы подготовили для них ценные призы — тонометр, ортопедические подушки и фильтры для воды. Анкету публиковали пять номеров подряд, а потом методом жеребьевки определили победителей. Мы получили несколько сотен писем! А когда проанализировали их, оказалось, что первое место принадлежит теме здоровья. Она представлена в каж дом номере нашей газеты.

Цель проекта — популяризация здорового образа жизни, повышение доступности медицинской помощи для жителей Пензенской области, профилактика различных заболеваний, повышение правовой грамотности пациентов. По сути, проект газеты «Будь здоров!» преследует те же цели, что и национальный проект «Здравоохранение», но работает для конкретной читательской аудитории. Это и обеспечение доступности медпомощи, и упрощение процедуры получения консультации врачей, и формирование системы защиты прав пациентов, и многое другое.

— Чтобы достичь таких целей, необходима не просто обратная связь с аудиторией, а глубокое ее вовлечение. Согласны?

— Конечно. Мы практически каждую неделю проводим в редакции «МЛ» прямые телефонные линии с врачами общей практики, узкими специалистами, чиновниками министерства здравоохранения Пензенской области, представителями территориального фонда обязательного медицинского страхования, пропагандистами здорового образа жизни.

Сначала в газете и на сайте nd58.ru мы анонсируем дату и время прямых линий, представляем специалиста, который будет отвечать на звонки читателей, и даем примерные вопросы. В назначенный день специалист принимает звонки в редакции, а параллельно мы ведем трансляцию этих прямых линий в группе «Молодой ленинец» в «Одноклассниках». Наши подписчики в соцсети имеют возможность задавать вопросы онлайн. По итогам прямой линии выходит публикация в газете и на сайте.

Формат прямой линии можно назвать взаимовыгодным. Для читателей чуть более доступной становится медицинская помощь. Ведь ни для кого не секрет, что больницы испытывают дефицит врачей. И простым гражданам, чтобы получить хотя бы их устную консультацию, приходится за несколько недель записываться на прием и ждать очереди. Прямые линии помогают решить некоторые вопросы прямо по телефону. Такое общение специалиста с читателем — это не только возможность помочь конкретному человеку, но и способ выявить слабые места в системе здравоохранения и поспособствовать решению проблем.

Газете прямые линии позволяют лучше узнать свою аудиторию, определить ее потребности. Мы ведем книгу обращений в «МЛ», в которой фиксируем ФИО нашего читателя, вопрос, с которым он обратился на прямую линию, и контакты. Это позволяет в дальнейшем отслеживать судьбу обращения и видеть результат своей работы.

В качестве примера можно привести прямую линию с директором территориального фонда обязательного медицинского страхования. Ее целью было повысить правовую грамотность пациентов и разъяснить, какие медицинские услуги им полагаются бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. В течение часа в редакцию поступило порядка 20 звонков. Выяснилось, что одним гражданам необоснованно не давали направления на компьютерную томографию, другим — на УЗИ, третьих просто не записывали к узким специалистам.

По итогам прямой линии читатели не только получили инструкции, как действовать в подобных ситуациях, но и смогли добиться направления на необходимые им медицинские обследования.

Раз в месяц мы публикуем спецпроект на тему здоровья. Формат — газета в газете, это три или четыре полосы в середине еженедельника под рубрикой «Вырежи и сохрани». Помимо прямых линий в него входят медицинские новости, разъяснения по правам пациентов, полезные адреса и телефоны медицинских организаций и многое другое.

Вот, например, темы октябрьского спецпроекта «Будь здоров!» — бесплатные лекарства льготным категориям граждан, диспансеризация, кишечные инфекции. В одной из публикаций мы разъясняем, как бесплатно сделать МРТ по медицинскому полису. Целая полоса в спецпроекте посвящена 3D-операциям, которые начали делать в Пензе. Пензенские ученые освоили технологию печати моделей черепа человека по данным компьютерной и магнитно-резонансной томографии и теперь используют ее при проведении нейрохирургических операций.