Олег Газманов извинился перед «Медузой»

Российский певец Олег Газманов выложил в инстаграме новое видеообращение о мошенническом сайте, с которым он столкнулся, и извинился перед «Медузой», за которую выдавал себя этот сайт:

Дорогие друзья. Мой предыдущий пост был посвящен тому, что некие мошенники, используя мое имя, продвигали свои продукты, свои медикаменты. Они это продвигали под видом „Медузы“… И я был очень взбешен и, к сожалению, не удосужился пройтись по ссылке этого издания, да. На самом деле это не „Медуза“. Это мошенники, которые прикрылись логотипом „Медузы“. Поэтому я приношу извинения СМИ с названием „Медуза“ и предлагаю им тоже защитить свое доброе имя, если они не имеют отношения к этой публикации.

В своем первом обращении, вышедшем 9 июня, Олег Газманов рассказал о мошенническом сайте, стилизованном под старый дизайн «Медузы». На нем вышла фейковая статья о том, что «лечащий врач Олега Газманова посоветовал певцу никогда больше не лечить суставы в России».

Артиста возмутило, что на этом сайте поддельный «Газманов» жаловался на здоровье. Реальный Газманов заявил, что в свои 68 лет может «100 раз присесть примерно», подчеркнул, что раньше у него никогда не болели суставы, и заявил, что не давал такого интервью. Газманов пообещал обратится в правоохранительные органы и предложил запретить «Медузу» в России