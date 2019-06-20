Школа фельетона: Юрий Олеша

Человек-миф родился в городе-фантоме, который за сто лет сменил четыре имени: Елисаветград — Зиновьевск — Кировоград — Кропивницкий.

По мере того как крепчал советский маразм, отягощенный параноидальной бдительностью кадровиков, в анкетах он о своем отце писал последовательно: дворянин — акцизный чиновник — мелкий чиновник — служащий. В конце концов в «Книге прощания» свою биографию изложил так:

Я не знаю, где я родился. Я нигде не родился.

Я вообще не родился. Я не я. Я не не. Не я не. Не, не, не.

Я не родился в таком-то году. Не в году.

Году в не. Годунов. Я не Годунов.

***

Любому мифу свойственно сочетание мистики и реальности. Родным языком одного из величайших русских стилистов был польский. А высшим на земле образованием он считал Ришельевскую гимназию в Одессе, которую и окончил.

Однажды Олеша пришел в издательство получить довольно крупный гонорар. Забыв дома паспорт, он стал уговаривать кассиршу выдать ему гонорар без паспорта. Кассирша отказалась:

— Я вам сегодня выдам гонорар, а завтра придет другой Олеша и снова потребует.

Олеша выпрямился во весь свой небольшой рост и с величественным спокойствием произнес:

— Напрасно, девушка, волнуетесь! Другой Олеша придет не раньше, чем через четыреста лет…

Увы. Едва ли дождемся.

***

«Он поет по утрам в клозете». Так можно начать фельетон, а Олеша так начал роман. Он назывался «Зависть» и принес автору широкую известность в узких кругах подлинных ценителей изящной словесности. Но первую славу ему все-таки принесли фельетоны.

***

1921 год. Желая в духе времени быть ближе к народным массам, Олеша взял себе «крестьянский» псевдоним и под этим именем отправился окучивать московскую газетную ниву. В недавно созданном «Гудке» первая же его статья полетела в корзину.