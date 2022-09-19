Олеся Носова назначена врио главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды»

Олеся Носова назначена временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды». Ранее она занимала должности первого заместителя главного редактора, шеф-редактора и издателя сайта KP.RU.

Носова начала работать в издании в 1994 году. С 2007 года она занимала должность шеф-редактор сайта KP.RU. В этом году Носова стала лауреатом премии «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа» за развитие сайта «Комсомольской правды». В июле она была удостоена журналистской премии «Золотое перо» также за работу в онлайн-версии издания — сайт стал самым популярным СМИ в рунете.