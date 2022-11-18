Олеся Носова станет гендиректором и главным редактором «Комсомолки» с 22 ноября

Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова будет назначена главным редактором и генеральным директором «Комсомольской правды» 22 ноября 2022 года.

По решению Совета директоров Олеся Носова становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе.

В сентябре стало известно о смерти главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина. Он ушел из жизни в возрасте 68 лет. После этого временно исполняющим обязанности главреда и гендиректора «КП» стала Олеся Носова.