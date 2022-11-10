Олеся Носова станет главным редактором «Комсомольской правды»

Олеся Носова, которая в настоящее время исполняет обязанности главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды», займет эту должность на постоянной основе, сообщила заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.

Первый замглавного редактора Олеся Носова 16 сентября была назначена временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды» после смерти 14 сентября главного редактора издания Владимира Сунгоркина.

Бывший главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в Приморском крае в возрасте 68 лет. Предварительной причиной смерти стал инсульт.