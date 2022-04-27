Ольга Паскина запускает онлайн-магазин с медиаконтентом

Возглавлявшая ранее «Национальную Медиа Группу» (НМГ) Ольга Паскина запускает приложение Nuself, в котором одежду, аксессуары и косметику, в том числе российских дизайнеров, будут продвигать инфлюенсеры.

Ольга Паскина рассказала “Ъ”, что запускает онлайн-магазин с медиаконтентом вместе с фондом DV Capital, основанным вместе с бывшим гендиректором «НМГ Студии» Алексеем Янчишиным.

По словам Паскиной, на платформе будут также реализованы полноценные медиа о «лайфстайле с интеграцией современных текстовых, фото- и видеоформатов, включая обзоры, подборки, рекомендации, интервью экспертов, дизайнеров и инфлюенсеров».