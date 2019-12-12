Чего хотят новые императоры информации

Они — финансисты, телекоммуникационные магнаты, вундеркинды интернета, сколотившие свои состояния на новых технологиях. Они достаточно богаты для того, чтобы покупать ведущие мировые СМИ. Но для чего? Кто-то говорит — чтобы заработать еще больше денег. Кто-то — что они спасают эти СМИ от разорения. В Европе и Соединенных Штатах эти новые императоры претендуют на старые семейные империи со сбившимся экономическим дыханием и скупают такие жемчужины, как The Washington Times, The Boston Globe или L’Express во Франции.

Эти знаменитые «новые олигархи» СМИ — выходцы из самых разных областей: финансов, промышленности, телекоммуникаций и новых технологий. Но у них есть одна общая черта — они исключительно богаты и не вмешиваются в политику, хотя среди политиков у них есть масса друзей, включая порой и президентов. Представляют ли они угрозу свободе информации?

КРЕСТОНОСЦЫ СИНЕРГИИ

Все эти новые владельцы говорят только об экономической рентабельности. Их логика выглядит чисто капиталистической. «Мы всего лишь бизнесмены», — как правило, заявляют они. И объясняют свой интерес к СМИ требованиями синергии, модной стратегии, которая заключается для крупных предпринимателей в том, чтобы владеть одновременно контентом (информационным, а также спортивным, музыкальным, производством фильмов и игр и т. д.) и способами его дистрибуции (газетами, телекоммуникационными компаниями, телеканалами, службами видео по запросу). Основная их амбиция — властвовать над рынком, делая ему комплексное предложение услуг.

Корни этого «крестового похода за синергию» между содержащим и содержимым находятся на другой стороне Атлантики, где пример успеха некоего Джона Малоне (John Malone) стал катализатором для цепной реакции, которая очень быстро дошла до Европы. Малоне удалась в мае 2015 года успешная операция по покупке за 55 миллиардов долларов второго кабельного оператора США Time Warner Cable (TWC). Получив прозвище «короля кабеля», американский магнат теперь контролирует огромную империю по обе стороны Атлантики. Она объединяет СМИ, его группу Liberty (Discovery, Virgin Media, Unity Media) и кабельных операторов (TWC, Charter, Bright House). Эта экономическая модель подразумевает отказ от традиционных схем управления СМИ: «Некоторые предприятия СМИ существуют для того, чтобы контроль над ними передавался из поколения в поколение. Liberty устроено иначе. Мы существуем для того, чтобы вернуть акционерам их инвестиции», — заявил недавно гендиректор Liberty Media Corporation Грэг Маффи (Greig Maffei). В Соединенных Штатах Джон Малоне далеко не единственный, кто вступил в эту гонку в поисках синергии. Все гиганты телекоммуникаций и кабельные операторы (Comcast, AT&T, Verizon) активно скупают СМИ, тратя на это миллиарды долларов.