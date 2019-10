Зачем олигархи скупают прессу

Представьте себе мир, где информация является исключительной собственностью небольшой кучки очень богатых людей. Многие это считают уже реальностью. Ни один континент, ни одна страна, похоже, не избегает аппетита новых олигархов: Индия, Китай, США, Европа… Их последнее достижение? Покупка Джеком Ма (Jack Ma), до недавних пор бывшего владельцем китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, гонконгской газеты South China Morning Post — одной из последних жемчужин свободной прессы, которая не стеснялась критиковать пекинский режим.

В своей книге Behind a Billion Screens: What Television Tells Us About Modern India индийский историк Налин Мехта (Nalin Mehta) напоминает, что в его стране, «самой большой демократии в мире», существует порядка 800 телевизионных каналов, но всеми теми из них, которые распространяют информацию, владеют теневые миллиардеры — крупные владельцы недвижимости, промышленники, политики… И что некоторые из этих телеканалов используются для шантажа, продвижения личных интересов и даже отмывания денег. «В Индии произошел настоящий государственный переворот, — утверждает журналист и писатель Ману Джозеф (Manu Joseph), — ряд людей, которые вообще не понимают, что такое демократия, присвоили большинство телевизионных каналов страны».

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ТУРЕЦКОГО ПРЕЗИДЕНТА

Некоторые из олигархов гордятся тем, что могут формировать и распускать правительства. Другие заключают союзы с политической властью и взамен получают экономическую выгоду. Финансовая власть, помноженная на контроль над центральными газетами, даёт им возможности, не ограниченные базовыми принципами журналистики, которые изредка пытаются защитить их сотрудники. В таких противоестественных условиях, например, существуют сегодня центральные турецкие СМИ. Они становятся жертвами коварной и изощренной цензуры, которая осуществляется на фоне жестких репрессий со стороны официальных властей. Роль цензоров же берут на себя владельцы-олигархи. «В то время как весь мир сосредоточился на проблеме заключенных турецких журналистов (большинство из которых — курды), поцелуй смерти дарят нашей профессии те владельцы СМИ, которые сознательно уничтожают редакционную независимость, увольняют настроенных критически журналистов и препятствуют любому расследованию, которое касается властей», — писал Явуз Байдар (Yavuz Baydar), бывший омбудсмен ежедневных газет Milliyet и Sabah. Но писал он это в 2013 году. С тех пор сам омбудсмен потерял свою работу, его выставили за дверь точно так же, как и десятки других журналистов, излишне критиковавших правительство Реджепа Эрдогана.

На протяжении всего того времени, что Эрдоган остаётся у власти, получившие его благословение новые медийные олигархи процветали. «Чтобы понять систему, идите по следу денег», — пишет Байдар. Как и во многих других странах, крупные турецкие СМИ в последнее время стали собственностью крупных предпринимателей.

В числе этих «лучших друзей президента» сегодня числятся такие олигархи как Ферит Шахенк (Ferit Şahenk), президент могущественной Dogus Group (которая контролирует телеканал NTV); миллиардер Тургай Джинер (Turgay Ciner), имеющий бизнес в секторе энергетики и владеющий телевидением Habertürk и одноимённой газетой; Йылдырым Демирорен (Yildirim Demirören), генеральный директор холдинговой компании Demirören (нефть, газ, туризм и строительство), который купил в 2012 году престижную массовую ежедневную газету Milliyet… Другие средства массовой информации также сменили владельцев и оказались в итоге в руках близких к правительству олигархов. Последствия этого для свободы прессы оказались катастрофическими. «Редакционное содержание строго контролируется владельцами СМИ, экономические интересы которых напрямую зависят от отношений с правительством. Чаще всего даже без всякого вмешательства со стороны властей эти владельцы насаждают традицию рутинной внутренней цензуры и заставляют замолчать коллег, защищающих базовые принципы журналистики», — продолжает Явуз Байдар.