Как олимпиады по журналистике готовят к учебе и профессии

Победа в олимпиаде — счастливый билет для школьников, мечтающих поступить на факультет журналистики. Но помогает ли участие в интеллектуальных состязаниях реализоваться в медиасреде? ЖУРНАЛИСТ поговорил со студентами журфака и выяснил, насколько олимпиадный опыт пригодился им в профессии и на факультете.

• Олимпиады учат школьников писать тексты в формате журналистских материалов. Учащиеся знакомятся со структурой репортажа, интервью, очерка, статьи, новости. Свои ошибки и недочеты каждый участник олимпиады может увидеть на показе работ. Проверяют тексты преподаватели факультета, большинство из которых являются практикующими журналистами. Таким образом, у школьников есть возможность получить комментарии от специалистов в медиасреде.

«Я научилась неплохо писать, так как на олимпиаде нужно было подготовить тексты в реальных журналистских жанрах», — утверждает Ксения Казакова, студентка факультета журналистики СПбГУ.

• Участие в олимпиадах позволяет увидеть работу профессионалов. Так, например, один из этапов олимпиады школьников «Ломоносов» по журналистике проходит в эфире «Радио России». У школьников есть возможность побеседовать с журналистами-практиками, понаблюдать за их деятельностью и устройством внутреннего процесса на радио.

• Олимпиады расширяют кругозор, в том числе и в области журналистских знаний.

«Во время учебы выделяются студенты, которые участвовали в олимпиадах именно по журналистике. У них есть нестандартный подход и умение генерировать интересные идеи, проекты», — считает Софья Цедова, студентка факультета журналистики МГУ.

• Олимпиады по журналистике учат вливаться в информационную повестку и работать с источниками. При выполнении заданий школьникам необходимо подкреплять свое мнение статистическими данными, примерами из опыта того или иного СМИ. Учащимся приходится перерывать тонны информации и искать проверенные источники.

«При подготовке к олимпиаде я быстро научилась вливаться в информационную повестку. Это помогает при подготовке к экзаменам. Когда напишешь пару олимпиад, сразу поймешь, как искать аргументы для эссе по введению в профессию», — говорит Дарья Алексеева, студентка факультета журналистики СПбГУ.

• Олимпиадный опыт учит работать в определенных временных рамках. У школьников на интеллектуальных состязаниях есть дедлайн, после которого выполненные задания и написанные тексты приняты не будут. Эти условия максимально приближены к условиям профессиональной журналистской деятельности.

• Однако олимпиады больше «заточены» под формат журфака. Нет реальных преград, с которыми обычно сталкиваются журналисты. Для выполнения заданий школьникам не всегда приходится использовать важные в профессии навыки коммуникации. Далеко не все олимпиады подразумевают диалог журналиста с героем. Учащиеся не узнают, как находить правильный подход к человеку и раскрывать его историю.

«При подготовке к олимпиадам я смотрела и читала то, что мне нравилось. Думаю, олимпиадный опыт не очень мне помог. Я до сих пор слежу только за теми инфоповодами, которые мне интересны», — делится своим мнением Елизавета Гладилина, студентка факультета журналистики СПбГУ.

• Олимпиады по журналистике — хороший старт в профессии, возможность поступить в университет и учиться у специалистов. При всем этом интеллектуальные состязания готовят учащихся лишь к части того, с чем им предстоит столкнуться в редакции СМИ. Основной багаж знаний и умений приходит лишь с практикой и опытом работы.