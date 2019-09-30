Омичка выиграла грант на создание медиаплощадки для молодежи

Итоги грантовых состязаний конкурса творческой резиденции «Таврида арт» в Крыму были подведены вчера, 28 сентября.

24-летняя омичка Татьяеа Муромцева представила на мероприятии свой проект «Медиаплощадка «Подкаст. Омск. Сцепление» и выиграла грант в 190 тысяч рублей на реализацию этой идеи:

Проект представляет собой информационную площадку с подкастами, которая нацелена на информирование молодых людей об актуальных вопросах региона, а также о возможностях самореализации молодежи в городе. Мы проведем запись 30 подкастов в формате диалогов деятелей Омска — это художники, бизнесмены, политики и другие. Вместе мы затронем такие темы, как экологическое просвещение, социальные молодежные проекты, проблемы благоустройства территории города и предпринимательства в регионе. Кроме того, спикеры поделятся своим опытом достижения успехов в Омске.

Всего в рамках творческой резиденции «Таврида танцы» на грантовый конкурс была подана 51 заявка. Победителями стали 6 человек, проекты которых были рекомендованы к получению в общей сумме 2 млн 430 тысяч рублей.

Фото: omskportal.ru