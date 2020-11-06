Что такое стратегия омниканального контента

Понятие омниканальности появилось в маркетинге сравнительно недавно. Оно означает сведение воедино всех каналов, по которым потребитель узнает о товаре и его приобретает.

Сегодня такая техническая возможность существует, и каждый из нас наверняка заметил, что в последнее время, обращаясь в большую продвинутую компанию за необходимым товаром или услугой, можно пользоваться абсолютно разными мессенджерами и платформами. С вами могут связываться и по электронной почте, и по ватсаппу, и просто по телефону. Вся информация уже аккумулирована определенным образом и привязана к вашему номеру телефона.

Многих это даже пугает, но с точки зрения комфорта для покупателя и оптимизации времени для продавца, такой омниканальный подход работает. И сегодня многие большие фирмы перешли на омниканальность.

Могут ли медиа вписаться в эту схему? Оказывается, да. Но поскольку все-таки СМИ — это особый «товар» и речь идет о контенте, то такая омниканальная стратегия требует и особого подхода.

Сегодня практически все мировые СМИ, которые заинтересованы в расширении своей аудитории, поняли, что нужно присутствовать на всех платформах в интернете одновременно: иметь страницу в фейсбуке, твиттере, инстагармме, на ютубе, в тиктоке и так далее. И еще иметь свой сайт с богатым визуальным рядом.

Однако эксперты по маркетингу говорят, что сегодня просто существовать на разных платформах уже недостаточно.

Многие медиа воспринимают эти платформы как разрозненные площадки для своего контента, который найдет своего читателя (зрителя) в зависимости от его предпочтений. И совсем недавно это действительно было так. В маркетинге это называется мультиканальностью. Однако омниканальность идет дальше, потому что связывает все эти каналы воедино.

Хорошо продуманная стратегия омниканального контента основывается не только на сильных сторонах каждого отдельного канала, но и направлена на создание максимального взаимодействия между ними.