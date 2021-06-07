Omnicom Media Group запускает программу поддержи черных и ЛГБТ-издателей

Omnicom Media Group стала одной из последних холдинговых рекламных компаний, которая объявила стратегию по поддержке медиа, издаваемых меньшинствами, пишет Digiday. OMG планирует направлять своих клиентов непосредственно к азиатским, черным, латиноамериканским и ЛГБТК+ авторам.

Для этого группа запускает Diverse Content Creators Network («Сеть разнообразных авторов контента») — кроссплатформенную систему для планирования и активации, ориентированную на издателей и авторов контента из числа меньшинств. Ожидается, что этим летом партнерами сети станут три основные платформы, в числе которых соцсеть Twitter. В третьем квартале компания надеется расширить охват.

Цель инициативы — устранить барьеры для инвестиций, а не устанавливать квоты, рассказал изданию генеральный директор OMG в Северной Америке Скотт Хагедорн. Также будут создаваться новые пути доступа клиентов к этому инвентарю. Всем этим займутся агентства Hearts & Science, PHD и OMD, входящие в OMG. Группа будет управлять сетью с помощью своего data-подразделения Omni с использованием недавно запущенной потребительской панели Omni Signal на 2 млн человек.

Хагедорн отметил, что OMG расширяет определение diverse publisher, чтобы включить в него «новое поколение самоиздающихся медиа-предпринимателей». Среди авторов есть такие звезды, как режиссер Ава Дюверней, актер Уилл Смит и певец Джейсон Деруло. Также в список включили инфлюенсеров: тиктокера Спенсера Поланко Найта (53,4 млн подписчиков), Instagram-блогера Шейлу (2,7 млн), Twitch-стримера Али Каббани, известного под ником Myth (7 млн).