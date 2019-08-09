Что делает нас людьми одной профессии

ЕЛЕНА ПАТАН, заместитель директора ГТРК «Южный Урал»:

— Ситуация вокруг Ивана Голунова могла бы стать идеальным примером цеховой солидарности, который разбирали бы на журфаках. Единый порыв тысяч людей, готовность к активным действиям, а не просто лайк или репост. Но cам масштаб этой поддержки, а главное, быстрый хеппи-энд столь же мощно сыграли против нее, создав у циников от СМИ впечатление срежиссированности действа.

Пример настоящей профессиональной солидарности, когда своих защищают, что бы ни произошло, — это медицинское сообщество. Журналисты — не врачи. В интернете, на публичных площадках представители СМИ, к сожалению, устраивают словесные битвы друг с другом. Политические взгляды, работа в редакциях с четкой позицией учредителя часто становятся поводом для предания коллег анафеме.

Противоречия в профессии усугубились с появлением социальных сетей. В Facebook, например, лояльности и доброжелательности не всегда хватает. Раньше про театр говорили «террариум единомышленников», а СМИ иногда уже просто террариум, без единомыслия. Думаю, что новые медиа размывают границы профессии. Не каждому журналисту хочется идентифицировать себя с журналистским сообществом. Наверное, потому, что не так почетно теперь быть представителем «четвертой власти».

Парадокс: дело Ивана Голунова, при всем огромном резонансе, когда общественное мнение, казалось бы, продемонстрировало свою силу и способность влиять на судьбы, — оно же выявило не очень хорошую вещь. Сами журналисты не верят в солидарность внутри своего цеха. Я видела комментарии в соцсетях, Telegram-каналах, где мощный и хорошо самоорганизованный протест против задержания Голунова, все эти моментально появившиеся плакаты и футболки «Я / Мы Иван Голунов» объяснялись совершенно иными пиар-мотивами, конспирологическими версиями. Многим коллегам почему-то трудно поверить, что солидарность может быть такой сильной и искренней. Чистой радости от победы не получилось. Мы сами себе ее испортили.

НАТАЛЬЯ КОСТАРНОВА, корреспондент интернет-издания «Православие и мир»:

— В обычной жизни журналисты редко чувствуют корпоративную солидарность. Всегда есть поддержка редакции и друзей-журналистов, а в целом в профессиональной среде скорее ощущаешь конкуренцию, что понятно и нормально — все хотят сделать быстрее, лучше, больше. Мне кажется, что сообщество журналистов способно объединяться только в критических ситуациях, что само по себе немало, конечно. Но настоящая журналистская солидарность — это когда мы, журналисты, уважаем друг друга, понимаем проблемы, с которыми приходится сталкиваться на практике. Это презумпция доверия коллегам. Удивительным примером журналистской солидарности стала история вокруг ареста Ивана Голунова. Мы тогда поняли, каким сильным может быть сообщество, если объединится. Журналистика в те дни на самом деле была четвертой ветвью власти, и это очень вдохновляет.

БОРИС КИРШИН, декан факультета журналистики Челябинского государственного университета, бывший главный редактор «Челябинского рабочего»:

— Солидарность в журналистской работе вспыхивает, потому что невозможно гореть каждую секунду всему сообществу. А когда что-то общественно важное происходит, солидарность всегда проявляется. В частности, я сам почувствовал большую поддержку со стороны федеральных журналистов, когда возникли проблемы с «Челябинским рабочим». Помню, Виталий Третьяков тогда написал, что если прикроют «ЧР», я отдам Киршину в своей газете четыре полосы. Все это воздействовало на местную власть, которая тогда боялась огласки за пределами Челябинской области.

ЕЛИЗАВЕТА ТЮРИНА, редактор соцсетей телеканала «Дождь»:

— Я лично связываю всплеск солидарности журналистов с силой СМИ, которые донесли информацию до людей. В последнее время наблюдается рост консолидации журналистов. Это и добровольное увольнение журналистов отдела политики «Коммерсанта» в знак поддержки коллег, и солидарность с Иваном Голуновым. Все это говорит о возрождении традиций качественной журналистики. У меня лично есть ощущение, что на наших глазах происходит что-то очень важное и историческое.

АННА КАЧКАЕВА, научный руководитель Высшей школы журналистики НИУ ВШЭ:

— Солидарность журналистов по делу Ивана Голунова проявилась не вдруг, так как сошлось очень много факторов. Важно, что журналисты, внутренне очень разные, почувствовали, что нельзя больше терпеть этот беспредел. Теперь на лекциях студентам можно будет рассказывать, что и у российских журналистов есть солидарность. Мне кажется, что здесь важно не только то, что произошла такая история: люди впервые за очень долгие годы сказали «да» и поддержали журналистов как корпорацию. Это возвращение некоторого доверия.