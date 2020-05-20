ОНФ предлагает включить региональные и местные СМИ в список наиболее пострадавших отраслей

Общероссийский народный фронт предлагает распространить на региональные и местные СМИ меры государственной поддержки, реализуемые в отношении малых и средних предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Советующие предложения уже сформированы. К ним на сайте ОНФ могут присоединиться все желающие. Затем документ будет направлен в правительство России и, как сказано в публикации фронта, в «соответствующие органы власти».

В ОНФ отмечают, что зачастую учредителями СМИ выступают общественные организации, частные лица, что исключает редакции из списков представителей малого и среднего бизнеса, которому в регионах оказывается поддержка. Однако независимо от формы собственности учредителя многие редакции пострадали от спада в экономике из-за эпидемии коронавируса, лишились доходов от рекламы, от распространения в розницу и по подписке.

Эксперты ОНФ сформировали свой список способов помощи СМИ, в том числе они просят распространить на них «меры поддержки, которые предусмотрены действующим законодательством для малых и средних субъектов предпринимательства, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» (отсрочку по уплате налогов и мораторий на применение мер взыскания недоимок по налогам; снижение размера страховых взносов с 30 до 15%; предоставление беспроцентных кредитов на выплату заработной платы; моратория на приостановление операций по банковским счетам». Для региональных теле- и радиовещателей в ОНФ просят снизить размер тарифов на услуги общедоступной электросвязи, оказываемые РТРС. А для печатных изданий - субсидировать «Почте России» расходы редакций на доставку.