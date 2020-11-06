Онлайн-конференция «Уроки «закона о блогерах»: актуальные проблемы и адекватные решения» пройдет 12 ноября

Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ ВШЭ совместно с Национальной ассоциацией блогеров приглашает принять участие в онлайн-конференции «Уроки «закона о блогерах» (2014–2017 гг.): актуальные проблемы и адекватные решения».

Конференция пройдет в онлайн-режиме 12 ноября 2020 г. Начало в 11:00.

Как известно, предпринятая в 2014 г. попытка законодательно урегулировать деятельность блогеров, фактически приравняв блоги к средствам массовой информации (федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ), как и предрекали эксперты, потерпела фиаско, в результате чего новеллы уже через два года были признаны утратившими силу (федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 276-ФЗ).

В то же время Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» не позволяет регистрировать блог в качестве сетевого издания, если он представляет собой не сайт, а страницу сайта. Ситуация осложняется отсутствием правовых норм, регулирующих размещение рекламы в блогосфере, а также отношения блогеров с администраторами социальных сетей.

К участию в онлайн-конференции приглашаются блогеры, правоведы, юристы-практики, специалисты по массовым коммуникациям и информационным технологиям, члены профильных комитетов и комиссий палат Федерального Собрания РФ, представители Минцифры России, Роскомнадзора, ФАПМК, Общественной палаты РФ, Российского авторского общества, Союза журналистов России, студенты, аспиранты, преподаватели и исследователи НИУ ВШЭ, других образовательных и исследовательских центров.

Доклады и научные сообщения участников конференции могут быть опубликованы в рецензируемом научном журнале Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ «Труды по интеллектуальной собственности» (входит в список ВАК).

Проект программы онлайн-конференции и анкета для регистрации участников размещены на сайте Кафедры ЮНЕСКО www.unescochair.ru.

Желающих принять участие в онлайн-конференции и заблаговременно получить ссылку для доступа просим зарегистрироваться, заполнив анкету и отправив ее на e-mail: mfedotov@hse.ru или nyakimovskaya@hse.ru.

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