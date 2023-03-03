Онлайн-встречи для абитуриентов от Silamedia

5 и 12 марта
Онлайн-встречи для поступающих на медийные направления: журналистику, PR, медиакомуникации
Для тех, кто:
— собирается поступать в бакалавриат или магистратуру
— до сих пор не уверен, правильный это выбор, подойдет ли эта специальность, можно ли достичь успеха в профессии, каким будет будущее в мире медиа.
— хочет услышать разные мнения и узнать про различные подходы к выбору творческой профессии.
О чем поговорим (не про ЕГЭ!)
• Как понять, стоит поступать на медийную специальность или нет?
• Что приемная комиссия ждёт от поступающего на творческом экзамене?
• Как подготовиться к творческому экзамену и собеседованиям?
• Стоит ли идти в медийную магистратуру после медийного бакалавриата?
• Какие soft skills жизненно важны для студентов медийных специальностей?
• К чему стоит быть готовым после поступления и как избежать разочарования?
• Кем можно будет работать по окончании бакалавриата/магистратуры?
С кем поговорим
Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер, тренер-консультант в сфере массовой коммуникации, первый в России магистр мультимедийной журналистики, руководитель лаборатории мультимедийного опыта Silamedia.
Оксана ведет курсы по мультимедийной журналистике и сторителлингу в СПбГУ, ИТМО, УрФУ. В опыте — работа преподавателем в НИУ ВШЭ и гостевые лекции в региональных вузах России.
Когда: 5 марта
Во сколько: с 12:00 до 14:00 (мск)
Регистрация обязательна: https://silamedialab.timepad.ru/event/2339483/?utm_source=journalist&utm...
Участие бесплатное
Онлайн-встреча для выпускников медийных направлений: как начать работать в медиа?
Заканчиваю журфак / PR / медиа. Что дальше? Сориентироваться на медийном профессиональном поле поможет Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер, тренер-консультант в сфере массовой коммуникации.
Встреча будет интересна:
• выпускникам вузов, которые еще не нашли свой путь в медиа
• всем, кто решил шагнуть в медийную сферу
• всем, кто задумался о смене профессии и смотрит в сторону коммуникации
Если вы только начинаете стоить свой профессиональный путь в медиа, приходите на онлайн-встречу с Оксаной Силантьевой.
Мультимедийный продюсер, тренер-консультант в сфере массовой коммуникации, первый в России магистр мультимедийной журналистики, руководитель лаборатории мультимедийного опыта Silamedia – она поможет вам сориентироваться.
Это будет неформальный разговор.
Во время встречи вы сможете задать вопросы и получить тут же ответы.
Если не попадаете на встречу по времени, можно зарегистрироваться и задать вопросы в специальной форме, а потом получить на почту запись эфира с ответами на ваши заданные заранее вопросы.
Когда: 12 марта
Во сколько: с 14:00 до 16:00 (мск)
Участие в онлайн-встрече бесплатное. Необходима регистрация https://silamedialab.timepad.ru/event/2345972/?utm_source=journalist&utm...