Онлайн-встречи для абитуриентов от Silamedia

Онлайн-встречи для поступающих на медийные направления: журналистику, PR, медиакомуникации

Для тех, кто:

— собирается поступать в бакалавриат или магистратуру

— до сих пор не уверен, правильный это выбор, подойдет ли эта специальность, можно ли достичь успеха в профессии, каким будет будущее в мире медиа.

— хочет услышать разные мнения и узнать про различные подходы к выбору творческой профессии.

О чем поговорим (не про ЕГЭ!)

• Как понять, стоит поступать на медийную специальность или нет?

• Что приемная комиссия ждёт от поступающего на творческом экзамене?

• Как подготовиться к творческому экзамену и собеседованиям?

• Стоит ли идти в медийную магистратуру после медийного бакалавриата?

• Какие soft skills жизненно важны для студентов медийных специальностей?

• К чему стоит быть готовым после поступления и как избежать разочарования?

• Кем можно будет работать по окончании бакалавриата/магистратуры?

С кем поговорим

Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер, тренер-консультант в сфере массовой коммуникации, первый в России магистр мультимедийной журналистики, руководитель лаборатории мультимедийного опыта Silamedia.

Оксана ведет курсы по мультимедийной журналистике и сторителлингу в СПбГУ, ИТМО, УрФУ. В опыте — работа преподавателем в НИУ ВШЭ и гостевые лекции в региональных вузах России.

Когда: 5 марта

Во сколько: с 12:00 до 14:00 (мск)

Регистрация обязательна: https://silamedialab.timepad.ru/event/2339483/?utm_source=journalist&utm...

Участие бесплатное

Онлайн-встреча для выпускников медийных направлений: как начать работать в медиа?

Заканчиваю журфак / PR / медиа. Что дальше? Сориентироваться на медийном профессиональном поле поможет Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер, тренер-консультант в сфере массовой коммуникации.

Встреча будет интересна:

• выпускникам вузов, которые еще не нашли свой путь в медиа

• всем, кто решил шагнуть в медийную сферу

• всем, кто задумался о смене профессии и смотрит в сторону коммуникации

Если вы только начинаете стоить свой профессиональный путь в медиа, приходите на онлайн-встречу с Оксаной Силантьевой.

Мультимедийный продюсер, тренер-консультант в сфере массовой коммуникации, первый в России магистр мультимедийной журналистики, руководитель лаборатории мультимедийного опыта Silamedia – она поможет вам сориентироваться.

Это будет неформальный разговор.

Во время встречи вы сможете задать вопросы и получить тут же ответы.

Если не попадаете на встречу по времени, можно зарегистрироваться и задать вопросы в специальной форме, а потом получить на почту запись эфира с ответами на ваши заданные заранее вопросы.

Когда: 12 марта

Во сколько: с 14:00 до 16:00 (мск)

Участие в онлайн-встрече бесплатное. Необходима регистрация https://silamedialab.timepad.ru/event/2345972/?utm_source=journalist&utm...