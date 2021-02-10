Онлайн-журнал «Холод» запускает новое шоу на YouTube

Медиа «Холод» запускает новое YouTube-шоу «Ненавижу тебя?». В нём люди с разными взглядами на жизнь сядут за один стол и попытаются понять, действительно ли ненавидят друг друга.

«Гей и священник, инцел и феминистка, врач и ковид-диссидент. Могут ли эти люди договориться, если их закрыть в одной комнате? Решили проверить и сняли новое шоу, которое нам самим очень нравится и кажется важным», — пишет «Холод».

10 февраля в 12:00 на YouTube-канале медиа будет премьера первого выпуска шоу.