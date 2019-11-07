Как помочь журналистам, ставшим жертвами онлайн-атак

Любой журналист, подвергавшийся преследованиям, троллингу или другим нападкам в сети, хорошо знает, насколько это страшно. И многие понимают, что человек в этой ситуации может чувствовать себя одиноким и изолированным от окружающих. И новостные редакции все чаще приходят к выводу, что их сотрудникам, сталкивающимся с преследованиями в сети, нужны поддержка и помощь.

На 11-й Глобальной конференции журналистов-расследователей (Global Investigative Journalism Conference (GIJN)) эксперты по цифровой безопасности поделились опытом и дали советы, которые могут быть полезны редакциям всего мира.

По мнению Гленды Глории, управляющего редактора цифрового филиппинского сайта Rappler, на который регулярно обрушиваются атаки со стороны правительства и троллей, для читателей борьба с дезинформацией о журналистах не менее важна, чем для сотрудников редакций.

«Даже если вам не хочется бороться с потоками лжи, все равно приходится это делать ради своей аудитории, – сказала Глория. — Когда журналисты становятся заложниками такой ситуации, очень важно твердо стоять на своем».

По словам Скотта Гриффена, заместителя директора базирующегося в Вене Международного института прессы (International Press Institute (IPI)), во многих редакциях нет специальных отделов, которые должны помогать журналистам, ставшим объектами атак. Но Джейсон Райх, отвечающий за корпоративную безопасность в The New York Time уверен, что, даже если в организации нет отдела, отвечающего за безопасность, любой руководитель редакции может предпринять определенные шаги для поддержки журналистов.

«Инструменты для оценки угрозы у вас прямо под рукой», — сказал Райх.

Вот что редакциям нужно сделать, чтобы журналисты могли выполнять свою работу, не прибегая к самоцензуре — и не испытывая психологического стресса от нападок, которыми они подвергаются в сети.

Создайте культуру поддержки

Гриффен подчеркнул, что редакциям нужно создать культуру поддержки, которая поможет журналистам не бояться рассказывать об атаках. И эта культура должна распространяться сверху – например, редакторам следует обсуждать вопросы безопасности во время редакционных собраний. "Нужно, чтобы руководители понимали, что эта проблема существует, и поддерживали своих журналистов", – заметил он. Он добавил, что важно, чтобы руководители редакций были уверены: каждый сотрудник знает, какие шаги нужно предпринимать в случае, если он или она подвергнутся атакам в сети.

Сохраняйте информацию об угрозах

Райх считает, что журналистов не нужно заставлять возвращаться к материалам, которые по вполне понятным причинам могут их расстраивать или выступать в роли триггеров, но руководителям редакций нужно хранить информацию о полученных журналистами угрозах. Это позволяет отслеживать закономерности поведения атакующих, а также собирать информацию о пользователях, которые регулярно атакуют журналистов, при этом не подвергая репортеров новой психологической травме.

Опровергайте ложь

Если кто-то начинает распространять ложь о журналистах, зачастую хочется это просто проигнорировать, спрятавшись за мантрой "не стоит кормить троллей". Но, как рассказала Глория, Rappler принял решение опровергать опубликованную в сети ложную информацию о журналистах. Она привела в пример историю журналистки Rappler Пии Ранады, которая стала жертвой яростной дезинформационной кампании. По словам Глории, в течение некоторого времени первая страница поиска Google по имени Ранады вся состояла из постов, содержащих ложные обвинения. Теперь первые страницы поиска по ее имени выдают результаты об атаках на свободу прессы.

Проводите собственные расследования

Глория объяснила, что в таких странах, как Филиппины, где нападки на независимые медиа поддерживаются словами и действиями президента, таким медиа, как Rappler, приходится проводить собственные расследования, чтобы выяснить, кто организует атаки на журналистов. Редакция Rappler, к примеру, собрала информацию о 40 000 фейковых аккаунтах, известных как shark tank ("бассейн с акулами"). Это позволяет следить за организованной против Rappler дезинформационной кампании.

Создавайте профессиональные группы поддержки

Райх и Гриффен подчеркнули важность профессиональных групп поддержки, где журналисты могут поговорить о поступающих в их адрес угрозах. Оба выступающих процитировали Reuters Peer Network как пример передового опыта в этой области, хотя для некоторых редакций может быть достаточно более простых инструментов – например, групп в WhatsApp. Гриффен считает, что к группам должны присоединиться даже те журналисты, кто не сталкивался с атаками в сети, — для поддержки своих коллег.

Учитывайте гендерные вопросы при планировании мер безопасности

Проведенное IPI исследование редакционных протоколов безопасности обнаружило, что во всем мире «журналистки не только чаще, чем их коллеги мужчины, становятся объектами онлайн-атак — кроме этого, атаки на женщин обычно отличаются особой жестокостью и носят сексуальный характер». Глория отметила, что женщины составляют 60 процентов сотрудников Rappler и руководит редакцией тоже женщина Мария Ресса. Глория считает, что неслучайно именно их редакция так часто подвергается атакам.

Директор базирующейся в Великобритании Сети этической журналистики (Ethical Journalism Network) Ханна Сторм добавила, что редакции должны понимать (и включать соответствующие меры в свои протоколы безопасности), что женщины сталкиваются с особенными угрозами. Такие меры, например, могут включать назначение женщин руководителями редакционных отделов безопасности, что все еще редко встречается в журналистике).