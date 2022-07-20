Бесплатные онлайн-курсы для всех, кто интересуется журналистикой

ЖУРНАЛИСТ нашел самые интересные, актуальные и востребованные онлайн-курсы для школьников, абитуриентов, студентов, преподавателей и журналистов — всех, кто хочет повысить свои скиллы в этой области. Приятная новость — все материалы бесплатные.

1. Журналистика и медиаграмотность — курс от Stepik

Курс ориентирован на широкую аудиторию, в частности — старших школьников и абитуриентов, чтобы объяснить азы журналистики и помочь ребятам определиться с выбором профессии. Обучение разделено на два модуля — как журналисты выполняют свою работу и как устроена сама медиасистема и ее экономическая составляющая. Второй модуль будет полезен уже и студентам журфаков, в нем рассматриваются способы монетизации, крупнейшие издательские дома России и путь к успеху медиабизнеса. О таком даже в университете не всегда расскажут. Интересный факт — курс читает Кирилл Артеменко, выпускник СПбГУ, создатель независимого онлайн-издания «Бумага», на данный момент его генеральный директор.

Важная информация о курсе — 11 лекций, 5 часов видео, 36 практических заданий. Возможно предоставление сертификата об окончании обучения.

Подробнее — https://stepik.org/course/81/promo#toc

2. Школа истории русской журналистики — курс от Лекториума

У образовательной площадки Лекториум есть целый проект, посвященный истории журналистики в России. То, что на журфаках рассказывают в сжатом формате, на сайте Лекториума вы сможете изучить в собственном темпе и, главное, не поступая в университет. Каждый из четырех курсов рассказывает об определенной эпохе журналистики, охватываются и рукописные газеты, и Серебряный век в литературе. Курс отлично подойдет тем, кто хочет разобраться, в какой момент «четвертая ветвь власти» свернула не туда, устранить пробелы в знаниях и рассказать что-то умное на вечеринке с друзьями. Курс читает преподаватель СПбГУ Елена Сонина. Отличная возможность почувствовать себя студентом ведущего питерского университета.

Важная информация — более 100 лекций, комментарии специалистов по каждой обсуждаемой теме, чат с однокурсниками. Возможность получения сертификата о завершении обучения.

Подробнее — https://presshistory.ru/

3. Журналистика — курс от 4BRAIN

Особенностью этого курса являются лекции о связи журналистики и рекламы и отдельный блок о копирайтинге, который многие сейчас ассоциируют с журналистикой. Так ли это? Узнаете из лекций 4BRAIN. Преимуществом будет и то, что все материалы представлены в текстовом формате, а значит, вам не придется искать тихое место или просить соседа помолчать полчаса. Курс будет полезен и абитуриентам, в качестве проводника в мир журналистики, и студентам, в качестве шпаргалок. Рассказывают и о жанрах журналистики, и о том, как написать пресс-релиз.

Важная информация — 7 уроков, которые занимают до 20 минут при внимательном чтении, проверочные тесты и экзамены после курса — по свободному ценообразованию.

Подробнее — https://4brain.ru/journalism/

4. Русский язык как инструмент успешной коммуникации — курс от Лекториума

Курс от Томского университета бросает настоящий вызов всем обучающимся — всего за 10 недель можно понять основные принципы и особенности русского языка. Не думайте, что курс предназначен только для иностранных студентов, наоборот, языковые нормы, заимствованная лексика и функциональные стили пригодятся и практикующим журналистам. Если бы каждый работник издательства по умолчанию знал содержание курса, то студенты журфака перестали бы на парах по корректуре анализировать ошибки и опечатки в выпусках крупнейших издательств.

Важная информация — курс рассчитан на 10 недель обучения, один раздел — одна неделя, после завершения обучения все материалы останутся в личном кабинете, чат с однокурсниками. Возможность получения сертификата о завершении обучения.

Подробнее — https://www.lektorium.tv/russian

5. Язык современной рекламы и СМИ — курс от Открытого образования

Курс помогает подробно разобраться с лингвистической составляющей текстов СМИ. Будут говорить об умных вещах — черном пиаре, манипулятивных технологиях и речевой организации. Возможно, без общего понимания, что такое журналистика, для начала стоит пройти курсы, предложенные выше, или поступить на журфак, но все равно пройти курсы, предложенные выше. Создателями курса заявлены кандидаты филологических наук СПбГУ. Курс действительно серьезный, направленный на аналитические навыки и в дальнейшем написание исследовательской работы.

Важная информация — 10 недель обучения от 4-5 часов в день, возможность записаться на курс — до 31 декабря 2022 года. Получение сертификата после финального экзамена с прокторингом.

Подробнее — https://openedu.ru/course/spbu/LNGADV/

Образование — самая благоприятная сфера, куда можно вложить свои деньги и время. В нашем случае — просто время. Почему бы не начать прямо сейчас?

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