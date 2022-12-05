9 советов, как записывать дистанционное интервью

Пандемия показала, что некоторые вещи можно делать дистанционно. Например, записывать интервью. Где бы вы ни находились, вы можете позвонить герою по видеосвязи и записать ваш разговор. Если вы проводите дистанционное интервью, вот девять вещей, на которые журналистам — в каком бы СМИ они ни работали — стоит обратить внимание.

Тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте

Обязательно испробуйте приложение до того, как оно вам понадобится. Позвоните маме, приятелям или коллегам, чтобы понять, как записывать — и как потом найти записанные файлы, — и сделайте это до того, как проводить важное интервью.

Убедитесь, что у вас есть доступ к стабильному интернету

Большинство приложений используют протокол передачи голоса по интернету (VoIP), что позволяет делать звонки по интернету вместо телефонных линий. Во многих случаях эти приложения хранят записи в облачных хранилищах, хотя часто дают вам возможность выбрать функцию записи на ваше устройство.

Поэтому хорошее качество интернета критически важно для передачи данных. Плохой интернет повлияет не только на качество беседы, но и на запись видео.

Решите, как вы будете записывать интервью: с камерой или без нее

Что лучше во время дистанционного интервью — видеть собеседника или выключить камеры? На этот вопрос нет единственно правильного ответа, но до того, как начать интервью, вам нужно решить, что вы предпочтете и к чему готовиться вашему гостю.

Получите согласие на запись

Обязательно скажите человеку, у которого вы собираетесь брать интервью, что разговор будет записываться. В частности, объясните, почему вам нужна запись. Расскажите, что вы не собираетесь использовать ее в плохих целях, она нужна вам, чтобы убедиться, что вы правильно передаете все слова.

В идеале следует сказать человеку, что интервью будет записываться, уже на этапе организации, а потом повторить это, когда вы начнете запись.

Найдите тихое место

Даже если вы не планируете публиковать запись интервью, найдите место, где вы и ваш собеседник сможете слышать друг друга. Работая над материалом или расшифровывая аудио, вы оцените преимущество, которое дает отсутствие фонового шума.

Используйте наушники

Рейчел Корбетт, основательница онлайн-курса по подкастингу PodSchool отмечает, что наушники помогут вам лучше проводить интервью, с ними проще обнаруживать — и удалять — фоновый шум, с ними вам реже нужно будет корректировать высоту звука и громкость речи ваших гостей.

Даже если вы не планируете использовать аудио для подкаста, стоит принять во внимание эти рекомендации, они помогут упростить процесс записи.

Сохраняйте резервные копии ваших файлов

Ноутбук может сломаться, а приложение может дать сбой, поэтому храните свои файлы в нескольких местах. Например, переписывайте важные файлы с интервью в облачное хранилище. Да и флешка — надежный инструмент, проверенный временем.

Обратите внимание на инструменты для расшифровки

Такие инструменты помогут вам записать сказанное. Это может пригодиться не только для материала, над которым вы работаете сейчас, но и для ваших будущих проектов. Большинство журналистов считают этот процесс наименее приятной частью своей работы (хуже может быть только подсчет налогов).

Предлагаем вам несколько приложений для расшифровки интервью:

• Dictation.io

Приложение, которое можно открыть прямо в браузере. Интерфейс прост: нужно выбрать язык, нажать на значок микрофона и запустить запись. Готовый текст можно экспортировать и отправить по почте. Расшифровка получится невысокого качества, потребуется редактура. Программа ошибается в знаках препинания и порой плохо распознает слова.

Цена: бесплатно

• Voco

Российский сервис по расшифровке аудио. Хорошо справляется даже со сложными текстами. В программе можно как наговорить текст (диктофон), так и включить записанное интервью.

Цена: 1690 рублей (стандартный пакет) или 56 тысяч (подписка на год для профессионалов)

• Vocalmatic

Сервис может расшифровать аудио или видео до 2 Гб. Загрузите файл и выберите язык записи и формат готовой стенограммы. О готовности работы сервис сообщит вам в личном кабинете или на почту.

Цена: бесплатно 30 минут расшифровки. После от 470 рублей за час аудио (если брать большой пакет, то дешевле)

Добавьте к звуку визуальную составляющую

Даже если вы используете интервью для работы над текстом, можно сделать короткие аудиоклипы для продвижения своей работы в социальных медиа.