Конструктор сайтов Tilda извинился за блокировку страницы о «ростовском деле». Об этом сообщается в телеграм-канале, посвященном делу.

В письме директора по развитию клиентского опыта Tilda сказано, что служба модерации сервиса превысила полномочия: она должна была не блокировать сайт, а попросить владельцев отключить для новостей функцию «Потоки», которую нельзя использовать для публикации общественно-политической информации.

Владельцы сайта считают, что конфликт исчерпан. Они отметили, что продолжат использовать платформу только в том случае, если Tilda разработает «понятные и прозрачные правила и протоколы работы с подобными ситуациями».

Сайт о «ростовском деле» был заблокирован 16 января. В Tilda пояснили, что сервис всегда ограничивал публикацию политических материалов, поскольку это ставит под угрозу других пользователей. Вскоре сайт снова стал доступен.

В октябре 2019 года суд в Ростове-на-Дону приговорил 19-летнего Яна Сидорова к 6,5 годам колонии строгого режима, 23-летнего Владислава Мордасова — к 6 годам и 7 месяцам. В ноябре 2017 года они планировали выйти на пикет, однако их задержали задолго до начала. Молодых людей обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 212 УК).