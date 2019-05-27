7 юридических советов журналистам, публикующим открытые письма

Открытые письма и обращения — популярный способ привлечь внимание общества к критической ситуации или проблеме. Для журналистов они часто становятся поводом к серьезным расследованиям и созданию больших историй. И часто они начинаются с публикации текста открытого письма или обращения, поступившего в редакцию.

Иногда редакция не может устоять перед искушением немедленно опубликовать открытое письмо — целиком и без правок. Логика тут простая: перед нами фактически полноценный документ. Не какая‑то анонимка — под текстом стоят подписи реальных людей. У нас есть доказательство: почтовый конверт со штемпелем или скриншот сообщения, полученного по электронной почте. Как правило, авторы открытого письма — авторитетные люди, часто — эксперты в какой‑либо области, вызывающие доверие. А если еще сделать приписку «Редакция не несет ответственности…», то, кажется, риск получить судебные разбирательства для журналистов исчезнет совсем. К сожалению, это не так.

А ЧЕМ ДОКАЖЕТЕ?

Пять лет назад ветеринары Ростовской области обратились в редакцию одной из местных газет с открытым письмом. Они жаловались на кризисную ситуацию, которая, по их мнению, сложилась в ветеринарии региона. Письмо содержало подробный анализ проблем, в нем показывались возможные угрозы для населения, объяснялось, почему кризис возник. Кроме прочего, в тексте подвергалась критике деятельность тогдашнего генерального директора областной станции по борьбе с болезнями животных.

Редакция решила напечатать письмо. Пользуясь положением ст. 41 Закона «О СМИ» о конфиденциальности источников, газета опубликовала текст без подписей — чтобы защитить ветеринарных врачей от возможных репрессий. И получила иск о защите деловой репутации от того самого директора станции. К счастью, редакции при поддержке Центра защиты прав СМИ удалось отстоять право обсуждать общественно значимую информацию.

А вот свежий пример. В марте нынешнего года бывшая сотрудница Центра хирургии имени Вишневского распространила открытое письмо, в котором подвергла критике условия работы в лечебном учреждении. Текст был опубликован рядом информационных интернет‑ресурсов. Они и стали вместе с автором соответчиками в иске о защите деловой репутации, поступившем от Центра хирургии. На процессе бывшая сотрудница учреждения предоставить доказательства не смогла. Журналисты, опубликовавшие ее обращение, — тем более. В итоге сведения в тексте были признаны недостоверными и порочащими репутацию центра.