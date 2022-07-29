Запрет некоторых соцсетей и эксперимент с журналистскими запросами: насколько открыты ведомства в этом году?

Снижение открытости частично связано с изменениями, произошедшими в медиапространстве после февраля 2022 года.

Включаем режим ждуна: сколько времени нужно потратить журналисту, чтобы получить информацию от ведомства?

Спойлер: готовиться к сбору информации для материала нужно заранее, потому что ждать иногда приходится достаточно долго.

Первый шаг журналиста — найти актуальные отчеты и способ связи.

На всех сайтах ведомств информация ищется менее чем за 30 минут, а на 26 из них — менее чем за 15 минут. В этом году появились тематические разделы, которые делают интерфейс более удобным. По оценкам экспертов, самые «дружелюбные» для пользования сайты у Минкультуры России, ФССП России, Росавтодора, Роспатента, Минцифры России, Росархива, Минпромторга России, Минстроя России, ФАС России, Ростехнадзора.

У 50 ведомств есть электронная почта для обращений, у 66 — отдельный почтовый адрес для СМИ, у 69 — форма для обратной связи. Теперь можно отправлять запрос!

В эксперименте участвовали два СМИ — Журналист и журнал о здравоохранении Vademecum. К запросу от Журналиста ведомства были готовы, поэтому 41 ФОИВ ответили на вопросы корреспондентов. Vademecum повезло меньше: только 22 органа власти среагировали на запрос.

По закону о СМИ ведомства должны давать ответ в течение семи дней или сообщение об отсрочке ответа в течение трех дней. Редакция Журналиста получала информацию вовремя. Средний срок ответа составил три дня.

На запрос журнала Vademecum в течение семи дней отреагировали только 14 госорганов. Средний срок ответа на запрос составил шесть дней. ФСБ дала ответ через 21 день, а Росгидромет — через 23.

Курс на «ВКонтакте»: как изменилась работа ведомств в социальных сетях?

В этом году некоторые ФОИВ покинули запрещенные социальные сети и только-только завели сообщества во «ВКонтакте, «ОК» и Telegram. Как ни странно, но количество госорганов, которые получили высокий рейтинг открытости в соцсетях, наоборот, выросло. В 2021 году таких ведомств было всего 6, в 2022 — уже 10. Лидеры по этому критерию — Росавтодор, ФАС России и Росводресурсы.

Аккаунтов ни в одной социальной сети до сих пор нет у Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП), Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России), Минюста России, Росжелдора, СВР России, Федеральной пробирной палаты, ФСБ России, ФСВТС России, ФСО России, ФСТЭК России.

Количество аккаунтов ведомств «ВКонтакте» выросло за год с 46 до 55. Но при этом МИД России, Минобороны России и Россотрудничество продолжают вести профили в Instagram* и Facebook*. Эти ведомства работают с аудиторией в том числе за пределами России, поэтому ведение данных социальных сетей логично.