Обязательно ли журналисту учиться на журфаке

Глеб Черный — выпускник Югорского государственного университета. По образованию его родители — журналисты, поэтому парень не питал особых иллюзий насчет выбранной профессии.

Признается, что хотел встретить новых друзей, получить базовое гуманитарное образование и попрактиковаться, чтобы понять: журналистика — это его или нет.

«По факту на журфаке я получил классных друзей, которые и после получения диплома остались со мной. Еще получил отличный опыт на некоторых практиках, после одной из них меня пригласили на работу», — говорит Глеб. Сейчас он работает в «Круглосуточных новостях Екатеринбурга».

«Но если говорить о тех четырех годах обучения, получения теории, то это было очень-очень сомнительное время с точки зрения пользы. Журналистика — это профессия, которой невозможно научиться, изучая только теорию. Тебе расскажут базовые моменты, но это никак не поможет, пока ты не попробуешь поработать сам. Так что если человек надеется поступить на журфак, посетить все пары, наизусть выучить историю газеты «Красная звезда» и стать крутым профессионалом, — он будет разочарован. И если уж выбирать между обучением на журфаке 4 года и работой в хорошей редакции то же время — я бы посоветовал второе».

В середине апреля 2019 года молодой человек попал в центр громкого университетского скандала.

Началось все с того, что Глеба и его соседей вызвали на «совет профилактики» по поводу грязи в блоке. После первого в его студенческой жизни посещения совета он был очень возмущен формой проведения собрания и опубликовал на своей личной странице во «ВКонтакте» материал «Скованные одной цепью».

За первым материалом последовали внезапная и серьезная проверка блока парней и вызов заведующей кафедры журналистики в кабинет ректора. В итоге конфликт студентов с общежитием вырос до конфликта университета с кафедрой. Заведующая кафедрой Любовь Анатольевна Третьякова написала заявление «по собственному желанию».