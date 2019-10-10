Обязательно ли журналисту учиться на журфаке

Мнение выпускников
Вчерашние абитуриенты журфаков уже начали обучение и мечтательно смотрят в счастливое профессиональное будущее. Они не сомневаются в ответе на вопрос, нужно ли журналисту иметь высшее журналистское образование. Мы же решили задать его тем, кто уже покинул стены воздушных замков и своих вузов и вышел в открытое море журналистики.
Глеб Черный — выпускник Югорского государственного университета. По образованию его родители — журналисты, поэтому парень не питал особых иллюзий насчет выбранной профессии.
Признается, что хотел встретить новых друзей, получить базовое гуманитарное образование и попрактиковаться, чтобы понять: журналистика — это его или нет.
«По факту на журфаке я получил классных друзей, которые и после получения диплома остались со мной. Еще получил отличный опыт на некоторых практиках, после одной из них меня пригласили на работу», — говорит Глеб. Сейчас он работает в «Круглосуточных новостях Екатеринбурга».
«Но если говорить о тех четырех годах обучения, получения теории, то это было очень-очень сомнительное время с точки зрения пользы. Журналистика — это профессия, которой невозможно научиться, изучая только теорию. Тебе расскажут базовые моменты, но это никак не поможет, пока ты не попробуешь поработать сам. Так что если человек надеется поступить на журфак, посетить все пары, наизусть выучить историю газеты «Красная звезда» и стать крутым профессионалом, — он будет разочарован. И если уж выбирать между обучением на журфаке 4 года и работой в хорошей редакции то же время — я бы посоветовал второе».
В середине апреля 2019 года молодой человек попал в центр громкого университетского скандала.
Началось все с того, что Глеба и его соседей вызвали на «совет профилактики» по поводу грязи в блоке. После первого в его студенческой жизни посещения совета он был очень возмущен формой проведения собрания и опубликовал на своей личной странице во «ВКонтакте» материал «Скованные одной цепью».
За первым материалом последовали внезапная и серьезная проверка блока парней и вызов заведующей кафедры журналистики в кабинет ректора. В итоге конфликт студентов с общежитием вырос до конфликта университета с кафедрой. Заведующая кафедрой Любовь Анатольевна Третьякова написала заявление «по собственному желанию».
По меркам Ханты-Мансийска материал получил большой охват, его посмотрели 58 тысяч пользователей.
«Причем тема оказалась настолько актуальной и важной для всех, что под текстами накопилось огромное количество комментариев. Соцсети такие публикации очень любят и автоматически предлагают их пользователям. Второй текст вообще бомбой был. Сначала федеральные СМИ, типа «Знака», «Дождя», «Эхо Москвы» и других, сделали новости, дав ссылку на меня. Потом Mash сделал запись в группе в ВК», — поделился Глеб.
По словам парня, материал получил гораздо больше поддержки, чем негатива. Но нескольких человек все-таки пришлось забанить, так как они перешли на оскорбления Глеба и его родственников. Остальные комментарии, как хорошие, так и негативные, до сих пор можно почитать на его странице.
«Я написал свое мнение о случившейся с нами ситуации на собственной странице в ВК, не используя оскорблений, мата, каких-то порочащих данных. За это был уволен руководитель кафедры, который вообще не имел отношения к тексту. На журфаке произошел целый переворот, уволился весь департамент коммуникационной политики только потому, что один студент высказал мнение на своей странице. Какое свободное выражение мнений, о чем речь? — отвечает Глеб на вопрос, могут ли студенты-журналисты свободно выражать свое мнение. — И просто для справки: ни один прекрасный гражданин, который по-настоящему виновен в этой ситуации, не получил даже какой-нибудь штраф или выговор — все сидят на своих местах и молятся, лишь бы кто еще не посмел мнение высказать. Свобода слова — это не про ЮГУ, а значит, и не про журналистику теперь тоже».
Екатерина Межлумян, еще одна выпускница Югорского университета, в 2018 году прошла курсы Дамира Халилова, который занимается продвижением в соцсетях 13 лет.
«Я проходила производственную практику как SMM-менеджер и сейчас пытаюсь устроиться на работу SMMщиком. В этой среде все так быстро развивается, что надо постоянно следить за трендами, и практикующие блогеры очень в этом помогают. Курсов много, и на них надо быть постоянно. Не просто чтобы научиться, а чтобы быть в курсе всех новинок. Я постоянно совершенствуюсь и узнаю что-то новое, подписываясь на различные агентства в соцсетях или на отдельных экспертов. Они часто рассказывают об изменениях в среде, нововведениях, технологиях и основных правилах», — рассказывает Екатерина.
На вопрос, почему, окончив журфак, она хочет развиваться в сфере SMM, Екатерина отвечает, что это очень увлекательно — делать не примитивную рекламу, а доносить людям информацию в интересной форме.
«Когда ты журналист, у тебя ограниченное количество форматов: это либо текст, либо звук, либо картинка и звук. А в SMM ты можешь использовать абсолютно разные форматы, подходы, идеи. Например, один продукт можно показать миллионами способов, не «втюхать» и сказать, какой он классный, а просто рассказать масштабной аудитории о его существовании. На курсах обучают тому, как сделать, чтобы пользователь получил именно то, что ему надо».
Екатерина считает, что больше пригодятся пройденные курсы, потому что «журфак — это база, благодаря которой, когда идешь на курсы, понимаешь причины и мотивы того, что происходит в более узкой среде».
«Я считаю, что образование — важная и хорошая штука, но журналистское образование сейчас не должно быть единственным. Скорее всего, раньше просто журналистского образования хватало с головой, сейчас журналистское образование — первая ступень развития тебя как специалиста. После него вы должны проходить еще какие-то курсы, мастер-классы, причем во всех сферах. Я за постоянное совершенствование».