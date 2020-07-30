Опра Винфри запускает новое шоу на Apple TV+

В понедельник стримиговый сервис Apple TV+ объявил о запуске нового интервью-шоу Опры Уинфри.

Как добавляет Apple, «The Oprah Conversation» («Беседы с Опрой») будут сниматься удаленно и представлять собой интервью с «видными деятелями и идейными лидерами современности». Выход первого эпизода анонсирован на 30 июля, 16:00 по PT.

В первом выпуске «Как быть антирасистом» Винфри встретится с писателем Ибрамом Ксолани Кенди, чтобы пообщаться с читателями, противостоящими собственным расистским предубеждениям.

Второй выпуск, состоящий из двухчастного интервью со спортсменом и активистом Эммануэлем Ахо, выйдет 7 августа. В первой части Ахо расскажет о своем веб-сериале «Uncomfortable Conversations with a Black Man» («Неудобные разговоры с Чернокожим») и ответит на вопросы зрителей. Во второй части Ахо и Винфри ответят на вопросы гостей и подробнее обсудят вопрос расы.

В следующей серии Уинфри пообщается с Брайаном Стивенсоном, основателем Инициативы Равное Правосудие и вдохновителем фильма «Просто помиловать».

Новая программа только укрепит сотрудничество Винфри с Apple TV+: помимо «The Orpha’s Conversation» сервис уже занимается выпуском популярного шоу Опры о книгах («Oprah's Book Club») и программы о пандемии коронавируса.