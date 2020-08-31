Бумажные журналы передумали умирать

В своем видеообращении к подписчикам в Инстаграм известная телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри сказала, что печатная версия сохранится, но будет выходить не ежемесячно, как сейчас, а раз в квартал. «Было много слухов и спекуляций на тему того, что журнал “О” исчезнет. Но он не исчезает, он видоизменяется. Он выходил 20 лет, и я думаю, что пришло время ему эволюционировать. Это хорошая новость — никто из нас не остается прежним, мы все меняемся со временем», — сказала Опра.

Журнал планируется выпускать 4 раза в год, и, скорее всего, его цена поднимется до 10-12 долларов за номер вместо $4.99, за которые он продается сейчас. Подписчикам же, которых у журнала “О” 1,8 миллиона человек, предложат на выбор другие издания корпорации Херста: Elle, Harper’s Bazaar и Good Housekeeping.

Журнал “О” (The Oprah Magazine) начал выходить в 2000 году и был совместным проектом Опры Уинфри и медиакорпорации Херста. Это женское издание, посвященное вопросам здоровья, красоты, моды, а также социальным проблемам. Как медиапроект он имел огромный успех в течение этих двадцати лет — его тираж доходил до 3 миллионов экземпляров, из них около миллиона продавалось в розницу.

К концу 2019 года ежемесячный тираж все еще оставался высоким — 2,3 миллиона экземпляров, но его высокодоходная часть от продажи в розницу составила лишь около 230 тысяч. В то же время выпуск бумажной версии “О” стал обходиться гораздо дороже, поскольку рекламодатели стали уходить в интернет.

Лицом обложки все эти 20 лет была сама Опра Уинфри. Исключение составили несколько номеров, где она появилась вместе с Мишель Обамой, а также последний сентябрьский номер с фотографией Бреонны Тейлор — чернокожей медсестры скорой помощи, убитой полицией по ошибке. Опра также заказала и оплатила билборды с почти точной копией этой обложки с логотипом журнала, которые разместила на улицах Луисвилля, штат Кентукки, где произошло убийство. Плакат содержит требование расследовать это преступление полиции, а также призывает бороться с расизмом.

Интернет-версия журнала была запущена в 2010 году и все это время набирала популярность. На сегодняшний день у нее 8 миллионов подписчиков. В июле корпорация Херста заявила, что продолжит инвестировать в бренд Опры и развитие интернет-версии журнала, который, как и все современные медиа, содержит не только текстовые материалы, но и аудио- и видеоконтент.

Между тем Опра, которая параллельно начала еще несколько медиапроектов, заявила в своем Инстаграм, что она гордится командой, делающей журнал “О”, и с нетерпением ждет нового шага в эволюции The Oprah Magazine.