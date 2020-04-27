Определены победители всероссийского конкурса «Женщина в современном мире»

В рамках проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы», реализуемого Советом Европы совместно с министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, аппаратом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, министерством иностранных дел Российской Федерации при финансовой поддержке Европейского Союза, в партнерстве и при информационной поддержке журнала «Журналист», подведены итоги всероссийского конкурса «Женщина в современном мире».

В адрес редакции «Журналиста» поступило 184 материала для участия в двух номинациях — «Лучшая статья об участии женщин в общественной и политической жизни» и «Лучшая визуальная кампания: социальная реклама о насилии в отношении женщин (видео/социальный плакат)». География конкурсных работ достаточно широка: от Приморья до Калининграда, от Махачкалы до Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Еврейской автономной области. Наибольшую активность проявили авторы и творческие коллективы Москвы и Санкт-Петербурга, Сибири, а также крупных городов Поволжья, Урала и Центральной России.

В номинации за лучшую статью заявили о себе как федеральные средства массовой информации, так и региональные, районные, специализированные (отраслевые), а также издания общественных организаций социальной направленности, пресс-службы, несколько работ прислали учреждения образования и творческие студии.

Почти все авторы текстов — профессиональные журналисты и редакторы, нередко с солидным опытом работы. Авторы визуальных материалов, в том числе и коллективных, — как правило, молодые дизайнеры и кинематографисты, студенты и даже старшеклассники. За редким исключением авторы — женщины.

Большинство текстов созданы в традиционных жанрах — интервью, расширенная корреспонденция, статья, реже - очерк, зарисовка, репортаж. Некоторые издания направили циклы публикаций, серию портретов и проблемных выступлений.

Героини — жительницы разных регионов и представительницы различных сфер, депутаты Государственной думы и руководители государственных учреждений регионов и городов страны, лидеры общественных организаций, создательницы малого и среднего бизнеса, профессионалы и благотворительницы. Их объединяет активная жизненная позиция, оптимизм, вера в успех, стремление изменить жизнь к лучшему и помочь людям здесь и сейчас.

Визуальные материалы также представили многообразие жанров и форматов — постеры, эскизы, видеоролики, образцы социальной рекламы, буклеты, фильмы и просветительские материалы. Многие ролики создавались творческими группами с участием экспертов и представителей общественных организаций, а также студенческими коллективами.

1 место

По мнению жюри (партнеров проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы»), первое место среди публикаций получил специальный проект «Женское дело» «Псковской правды», отмеченный за глубину осмысления и оригинальность подачи материалов о женщинах в политической и общественной жизни региона и страны.

Лучшей работой в номинации «Лучшая визуальная кампания» стал видеоролик «В квартире» Анастасии Калачиковой, Ксении Бураковой и Елены Волгиной, отмеченный за яркую подачу и творческий подход.

2 место

Вторые места получили беседа Александры Мельник с депутатом Государственной думы Оксаной Пушкиной «Мне приходится шаг за шагом доказывать» (газета «Экономика сегодня»), отмеченная за правильно расставленные акценты, создание позитивного и убедительного образа современной женщины-политика и яркой личности, и ролик Татьяны Ниголюк «Защити своих близких!» — за интересный замысел и его неординарную реализацию.

3 место

Третьи места в обеих номинациях присуждены изданию «Казанские ведомости», отмеченному за последовательное освещение участия женщин в общественной и политической жизни и привлечение внимания к современницам — женщинам Татарстана в политике, бизнесе и общественной деятельности, и видеопроект «Ты не одна. Полина» Ксении Баскаковой, отмеченный за яркость, выразительность, эмоциональность, четкий и убедительный посыл.

Специальный диплом Совета Европы получила работа «Мы против насилия» томского молодежного творческого проекта «Золотое сечение», отмеченная за выразительность, экспрессивность, интересную инициативу и неординарный подход.

Поздравляем лауреатов!

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