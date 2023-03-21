Опрос: больше трети россиян любят онлайн-игры на сайтах СМИ

К геймингу на сайтах онлайн-СМИ положительно относятся 38% россиян, при этом самый популярный интерактив на площадках медиа — это тесты. К таким выводам пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучив мнение более 250 тыс. пользователей.

Для большинства опрошенных мобильные игры на сайтах онлайн-СМИ — способ скоротать время или развлечься. Даже те, кто не считают себя геймерами, не прочь сложить три шарика в ряд, пособирать монетки или пройти тесты.

41% респондентов предпочитают мобильные игры с простой механикой для гаджетов или браузеров ПК. 37% ценят их за возможность скоротать время. 23% респондентам они помогают расслабиться, 16% – развлечься, 13% – тренировать реакцию и внимательность. 11% запускают игры, чтобы отвлечься от сложных вопросов.

Самый популярный интерактив на сайтах медиа — это тесты, их проходит треть всех респондентов. Чуть меньше читателей не прочь проверить свой интеллект в «умных» играх — шахматах, головоломках и т.д. Далее по популярности следуют развлечения, основанные на играх прошлого — тетрис, «змейка». Остальные любят викторины с выбором правильного ответа.