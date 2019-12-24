Опрос выявил самые популярные новостные передачи и сайты среди россиян

Первый канал, «Россия 1» и НТВ стали главными источниками новостей и аналитики на телевидении, «Яндекс», «ВКонтакте» и YouTube — в интернете, говорится в результатах исследования Mediascope «Медиапотребление в регионах России».

Респондентов, не подсказывая названий, просили конкретизировать, какие именно новостные или аналитические программы они обычно смотрят по телевизору. … В большинстве случаев люди ограничивались названиями каналов. Первый канал упомянули 36 % всех респондентов (41 % от тех, кто интересуется новостями). Практически столько же назвали канал «Россия 1»: 35 % и 39 % соответственно. Реже назвали НТВ (19 % и 21 % соответственно), канал «Россия 24» (12 % и 13 % соответственно) и другие каналы.

По данным инфографики, из программ Первого канала респонденты чаще всего упоминали программы «Новости», «Время» и «Время покажет». На «России 1» самыми популярными стали «Вести», «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут». На НТВ — «Сегодня», «Место встречи» и «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».

«Еще один вопрос касался сайтов и мобильных приложений. Респондентов, не подсказывая названий, просили конкретизировать, какие именно ресурсы они обычно используют для чтения и просмотра новостей в интернете. Чаще всего участники опроса называли таким источником «Яндекс» (25 % от населения). Далее с заметным отрывом следуют «ВКонтакте» (10 %), YouTube (7 %), Instagram (6 %), Google (5 %), «Одноклассники» (5 %) и множество других сайтов и приложений», — указано в исследовании.

При этом, как показывает инфографика, среди мужчин в возрастной группе от 16 до 24 наиболее популярны «ВКонтакте», Google и Instagram, от 35 до 44 — РБК, Лента.ру и Mail.ru, старше 55 — Mail.ru, «Яндекс» и YouTube. Среди женщин от 16 до 24 востребованы Instagram, «ВКонтакте» и Google, от 35 до 44 — Facebook, Instagram и местные сайты, а среди тех, кому больше 55, — «Одноклассники», «Яндекс» и YouTube.

«Самые яркие различия между социально-демографическими группами связаны с социальными сетями, которые одновременно выполняют функцию контентных платформ. Так, люди 16-34 лет воспринимают «ВКонтакте» и Instagram как источник новостей о внешнем мире, тогда как для среднего и старшего поколения новости в интернете — это в первую очередь «Яндекс». Пенсионеры (55+ лет) в принципе гораздо реже ищут новости в сети, независимо от ресурса», — отмечают авторы исследования.

Опрос также показал, что телевидение, прежде всего Первый канал и «Россия 1», вызывает наибольшее доверие россиян по сравнению с другими источниками новостей. При этом чем моложе аудитория, тем меньше она доверяет телевизионным новостям и тем больше — онлайн-источникам.

Исследование «Медиапотребление в регионах России» было призвано описать актуальную ситуацию в структуре медиапотребления в Российской Федерации в региональном разрезе и по группам населения. Генеральная совокупность: люди в возрасте 16 лет и старше. Метод исследования: телефонный опрос CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), средняя продолжительность интервью до 15 минут. Выборка исследования: не менее 13 тысяч завершенных интервью с представителями 84 регионов.