Опубликован мониторинг нарушений прав журналистов в 2020 году

Мониторинговый центр по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека опубликовал мониторинг нарушений прав журналистов в регионах России в 2020 году.

За 2020 год Мониторинговый центр получил и обработал 148 сигналов о 119 случаях тех или иных нарушениий прав журналистов в регионах России. Наибольшее количество сингалов поступилов в Центр в январе, октябре и декабре 2020 года. Самыми частыми нарушениями в 2020 году стали недопуск журналистов к информации (29 случаев) и нападения на журналистов (28 случаев)

Самыми неблагополучными регионами в сфере соблюдения Закона о СМИ и прав журналистов, по результатам мониторинга, признаны Свердловская область (8 нарушений), Хабаровский край, Краснодарский край и Ленинградская область (по 7 нарушений). Информации по Санкт-Петербургу в данном отчете нет, так как сигналов в мониторинговый центр из нашего региона не поступало.

Руководитель центра Александр Алымов:

2020 год внес серьезные коррективы в работу региональных СМИ. Нашим коллегам пришлось не просто подстраиваться под ситуацию, но и сталкиваться с новыми нарушениями их прав, касающихся в первую очередь недопуска к информации или попыткам привлечь их к ответственности за фейк-ньюс при публикации тех или иных сведениях о COVID-19. Несмотря на сложности, многие наши региональные коллеги справились с этим в том числе при поддержке членов СПЧ, Союза журналистов России и продолжили выполнение своего профессионального долга в регионах. Особо тревожит количество сигналов о нападениях на журналистов, произошедших в этом году.

В отношении нарушителей прав журналистов в 2020 году. возбуждено 5 дел и передано в суд 5 дел. В отношении самих журналистов в 2020 году вынесено 7 обвинительных приговоров, возбуждено и передано в суд по 3 дела.

Ознакомиться с полными данными отчета можно на сайте: zashita.press