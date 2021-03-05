Опубликован проект приказа главы РКН с требованиями к журналистам, освещающим публичные мероприятия

Опубликован проект приказа главы РКН Андрея Липова с требованиями к журналистам, освещающим публичные мероприятия.

Журналист должен иметь:

• Бейдж с надписью «Пресса» и идентификационными данными.

Бейдж журналиста представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 95х140 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, содержащую надпись «ПРЕССА», идентификационные данные журналиста (фотография, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность), редакции средства массовой информации (наименование (название) средства массовой информации, запись о регистрации средства массовой информации), дату выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора средства массовой информации. Форма бейджа журналиста содержится в приложении к настоящему виду и описанию знака (признака) представителя средства массовой информации, присутствующего на публичном мероприятии.

Фотография журналиста в цветном исполнении размером 35х45 мм помещается в левом верхнем углу бейджа.

Бейдж размещается на ленте (веревке) и может быть заламинирован.

Текст на бейдже печатается машинописным способом краской черного цвета на белом фоне.

• Специальный жилет зеленого неонового цвета со световозвращающей полосой. Надпись «ПРЕССА», нанесенная черным цветом на прямоугольную белую световозвращающую полосу с кантом черного цвета, размещается на спинке и спереди (на груди) специального жилета. Она должна занимать не менее 80% световозвращающей полосы.

Спереди светоотражающая полоса должна иметь размер 250х120 мм, сзади — 290х180 мм.

• Редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста.

• Во время проведения публичного мероприятия журналист выполняет все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации).

• Журналист, присутствующий на публичном мероприятии в целях осуществления своей профессиональной деятельности, не должен проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия путем распространения листовок, использования плакатов, транспарантов, лозунгов и в иных формах, в том числе использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации.