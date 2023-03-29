Опубликован проект программы Делового форума СМИ «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях»

Форум «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях» состоится в Москве 11 апреля. На форуме пройдет церемония награждения победителей конкурсов «Главный редактор года», «Золотой Лотос», «Хрустальная матрешка», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», «Лучшее корпоративное издание».

12 апреля для всех желающих предусмотрена экскурсия в Сергиев Посад.

Подробный проект программы можно посмотреть по ссылке.

Напоминаем, что для участия нужно заполнить заявку. Отправьте ее на почту info@jrnlst.ru до 7 апреля.