Опубликован список журналистов, аккредитованных для освещения мероприятий, посвященных годовщине Победы

Опубликован список российских и иностранных журналистов, аккредитованных для освещения торжественных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Обязательным условием для участия в мероприятиях является наличие аккредитационного бейджа.

Выдача бейджей для аккредитованных представителей СМИ будет осуществляться:

6 мая с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Ильинка, д. 14/2, подъезд 7.

7 и 9 мая с 6:30 до 8:00 по адресу: Зубовский бул., д. 4, пресс-центр МИА «Россия сегодня».

Для получения аккредитационного бейджа российским журналистам необходимо иметь при себе паспорт и редакционное удостоверение, иностранным журналистам – паспорт и действующую аккредитацию МИД РФ.

Подробности.