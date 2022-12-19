Опубликованы темы вебинаров ЖУРНАЛИСТА на первое полугодие 2023 года

ЖУРНАЛИСТ опубликовал список вебинаров на январь-июнь 2023 года. Даты проведения уточняйте на сайте «Журналиста» и в наших социальных сетях.
Вебинары БЕСПЛАТНЫЕ для всех членов Клуба!
ТЕМЫ ВЕБИНАРОВ:
Январь:
• Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?
• Обзор успешных спецпроектов 2022 года: идеи и планы на 2023 год
Февраль:
• Экспресс-аудит сайта и социальных сетей для медиа. Онлайн-практикум
• Как продвигать и монетизировать ваш канал в Telegram
Март:
• 15 принципов работы с холодной клиентской базой: звонки и письма
• Монетизация через VК
Апрель:
• Вебинар «Self-promotion для регионального медиа: готовые идеи и практики»
• Вебинар «Какие ивенты может придумать и провести небольшая редакция»
Май:
• 30 самых важных Digital-инструментов для редактора в 2023 году
• Редакционная команда: как создать «штаб перемен» в своей редакции
Июнь:
• Как провести маркетинговый анализ и составить портрет ваших аудиторий
• На чем, кроме рекламы, могут еще зарабатывать медиа?