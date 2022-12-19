Опубликованы темы вебинаров ЖУРНАЛИСТА на первое полугодие 2023 года

Дек 19, 2022

ЖУРНАЛИСТ опубликовал список вебинаров на январь-июнь 2023 года. Даты проведения уточняйте на сайте «Журналиста» и в наших социальных сетях.

Вебинары БЕСПЛАТНЫЕ для всех членов Клуба!

ТЕМЫ ВЕБИНАРОВ:

Январь:

   Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?

   Обзор успешных спецпроектов 2022 года: идеи и планы на 2023 год

Февраль:

   Экспресс-аудит сайта и социальных сетей для медиа. Онлайн-практикум

   Как продвигать и монетизировать ваш канал в Telegram

Март:

   15 принципов работы с холодной клиентской базой: звонки и письма

   Монетизация через VК

Апрель:

   Вебинар «Self-promotion для регионального медиа: готовые идеи и практики»

   Вебинар «Какие ивенты может придумать и провести небольшая редакция»

Май:

   30 самых важных Digital-инструментов для редактора в 2023 году

   Редакционная команда: как создать «штаб перемен» в своей редакции

Июнь:

   Как провести маркетинговый анализ и составить портрет ваших аудиторий

   На чем, кроме рекламы, могут еще зарабатывать медиа?

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