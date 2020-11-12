Оренбургские газеты вышли с одинаковыми обложками

Четыре региональные газеты Оренбурга вышли с одинаковыми обложками. Акция посвящена пропаганде масочного режима.

На обложках газет изображен человек, половина лица которого закрыта маской, а половина — аппаратом ИВЛ. Под фото — надпись «Выбор за тобой». Так региональные СМИ привлекают внимание к ношению средств индивидуальной защиты.

Как отметил вице-губернатор Оренбургской области по внутренней политике Игорь Сухарев, в регионе такая акция запускается впервые. Её главная цель — снизить заболеваемость коронавирусом.

В ноябре акция «Выбор за тобой» стартовала в Петербурге. С тех пор ее поддержали многие регионы России.