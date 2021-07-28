Организация фриланс журналистов о самоликвидации из-за страха стать «иноагентом»

Организация «Четвертый сектор», которая состояла из журналистов-фрилансеров, самоликвидировалась. Как сообщила бывшая глава проекта Анастасия Сечина, произошло это из-за внеплановой проверки Министерства юстиции.

12 июля началась внеплановая проверка «Четвертого сектора». По сведениям Минюста, это связано с основаниями полагать, что проект занимался политической деятельностью. Однако Сечина подчеркнула, что члены объединения занимались только журналистикой.

«Именно потому что мы журналисты, мы прекрасно знаем, как власти трактуют словосочетание "политическая деятельность". С их точки зрения, например, учить диабетиков писать обращения в прокуратуру — это она и есть (если вы не знали). <...> Учитывая расширительное толкование законов (отсутствие формальных связей не имеет значения, ярлык повесят на все, до чего дотянутся), мы приняли решение закрыть проект», — заявила Сечина.

Журналисты, которые входили в объединение «Четвертый сектор», будут продолжать работать в рамках содружества фрилансеров «Артель».