Организаторы акции против закона о СМИ-иноагентах оспорят в суде отказ в ее проведении

Организаторы общественной манифестации против закона о СМИ-иноагетах обратились с иском в суд с намерением обжаловать отказ мэрии Москвы в ее проведении, проинформировала «Эхо Москвы» сопредседатель Профсоюза журналистов и сотрудников СМИ Софья Русова:

Вчера вместе с адвокатом мы подготовили исковое заявление и подали его, где требуем признать отказ в согласовании проведения митинга 4 сентября против закона о СМИ-иноагентах несоответствующим как федеральному закону о собраниях и митингах, так и Конституции.

Активисты намерены оспорить не только отказ в проведении мероприятия, но и указ Сергея Собянина, на который в ответе ссылаются чиновники:

Будем следить, будет ли принят иск, надеюсь, что это будет важное судебное разбирательство, потому что, в том числе, оспаривая сам отказ, мы собираемся оспаривать и указ мэра, на который ссылаются в отказе, якобы, где говорится о ковидных ограничениях. Но там ничего не говорится о запрете на массовые акции до 500 человек, поэтому мы считаем отказ политически мотивированным и незаконным.

Акция должна была пройти 4 сентября. Отказ в ее проведении журналисты получили 26 августа.