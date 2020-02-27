Организаторы Дельфийского форума отказали Sputnik в участии

Организаторы Дельфийского экономического форума отказали представителю Sputnik в участии в деловой программе мероприятия из-за многочисленных протестов докладчиков и спонсоров форума, сообщило РИА Новости.

Форум пройдет в Греции с 5 по 8 марта под патронатом греческого президента.

В МИА «Россия сегодня» отметили, что в прошлом году международное агентство Sputnik договорилось об информационном партнерстве с организаторами V ежегодного Дельфийского экономического форума.

Организаторы мероприятия предложили, чтобы модератором запланированной тематической дискуссии «Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?» выступил представитель агентства. Уже 21 февраля в МИА «Россия сегодня» поступило письмо из оргкомитета, в котором организаторы форума просили представителя Sputnik отказаться от модерации дискуссии по российской тематике «в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров».

В МИА «Россия сегодня» также добавили, что организаторы отказались ответить на просьбу указать конкретных недовольных спонсоров и выступающих.

Ранее радио Sputnik сообщило, что корреспондента «Известий» не пустили в Латвию по запросу Эстонии.